Científicos logran que el corazón se repare a sí mismo tras un infarto gracias a una terapia experimental

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MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras un infarto, el corazón de un adulto puede perder hasta mil millones de células musculares. A diferencia de muchos otros órganos del cuerpo, el corazón adulto no se regenera, por lo que las células perdidas nunca se reemplazan. Su pérdida reduce la resistencia del corazón y puede provocar la formación de cicatrices, insuficiencia cardíaca y, en última instancia, la muerte.

Con el crecimiento de la población mundial y el aumento de la prevalencia de la insuficiencia cardíaca, se prevé que el costo de la atención médica aumente drásticamente. El corazón se repara fácilmente cuando somos bebés en el útero, pero nuestras células musculares cardíacas pierden la capacidad de regenerarse y reparar el corazón poco después de nacer.

UTILIZA LA TERAPIA DE ARNM PARA ACTIVAR TEMPORALMENTE DOS PROTEÍNAS

Científicos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) han desarrollado un tratamiento que "reactiva" las células del músculo cardíaco para que comiencen a dividirse y ayuden a reparar el músculo dañado. Los resultados se publican en la revista 'Nature Cardiovascular Research'.

Se trata de un estudio realizado con ratones, en el que este tratamiento produjo un ritmo cardíaco más fuerte y aumentó la cantidad de sangre bombeada a través del corazón con cada latido en aproximadamente un 10%, en comparación con los ratones que recibieron un tratamiento simulado, después de un ataque cardíaco. Si bien no se trata de una cura definitiva, incluso pequeñas mejoras en la función cardíaca se han relacionado con una menor mortalidad en los pacientes y una mayor capacidad para realizar las actividades diarias.

El tratamiento utiliza la terapia de ARNm para activar temporalmente dos proteínas dentro de las células cardíacas, llamadas Myc y Ciclina T1, promoviendo la reparación del tejido cardíaco. Este podría utilizarse en el futuro para tratar a pacientes con insuficiencia cardíaca. Si bien los tratamientos actuales pueden reducir los síntomas y ralentizar la progresión de la enfermedad cardíaca, no pueden regenerar el músculo cardíaco que ya se ha perdido.

"Estos son resultados realmente prometedores. No existe cura para la insuficiencia cardíaca, y nuestro tratamiento podría tener un impacto significativo en la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo", plantea la doctora Catherine Wilson, profesora asociada del Departamento de Farmacología y del Instituto Gurdon de la Universidad de Cambridge, y coautora principal del estudio.

A lo que añade "no solo estamos tratando los síntomas de la insuficiencia cardíaca; este enfoque podría ayudar al corazón a repararse a sí mismo". Los científicos creen que reactivar las células del músculo cardíaco de esta manera es un enfoque prometedor para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca.

EL TRATAMIENTO ES DE CORTA DURACIÓN Y LOCALIZADO

El equipo trabaja actualmente para perfeccionar el tratamiento y ha recibido financiación de la British Heart Foundation para continuar con la investigación. Se necesitan más ensayos en modelos animales de mayor tamaño y, posteriormente, en humanos, para establecer plenamente su seguridad y eficacia Tras un infarto, se inyectó la terapia de ARNm en el corazón de los ratones y se evaluó su eficacia mediante un ecocardiograma, de forma similar a como se examina a un bebé en el útero.

Dado que el tratamiento es de corta duración y localizado, no se espera que cause ninguna modificación permanente en las células cardíacas; está diseñado para reducir el riesgo de crecimiento excesivo, y no se observaron efectos adversos en los ratones. Tras reevaluar a los ratones a los 28 días y a las 12 semanas, se observó que la mejora en la función cardíaca es duradera.

El profesor Bryan Williams, director científico y médico de la British Heart Foundation, reflexiona que "lograr que el corazón humano se repare a sí mismo es el santo grial para los cardiólogos. Resulta emocionante cuando estudios como este logran reactivar la regeneración de las células del músculo cardíaco".

"La terapia génica empleada por los investigadores muestra un claro potencial para los pacientes cardíacos. Si bien la investigación se realiza en ratones y aún se encuentra en una etapa temprana, representa un importante avance hacia terapias que podrían ayudar a reparar el daño cardíaco tras un infarto", concluye.