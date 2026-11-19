Archivo - Imagen de recurso ADN. - KTSIMAGE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores Carlos Romá y Lluis Montoliu han publicado el libro 'Epigenética. Anotaciones en el libro del genoma', un nuevo número de la colección '¿Qué sabemos de?' (CSIC-Catarata) en el que explican cómo la epigenética ha cambiado la forma de entender el desarrollo de la vida y las enfermedades.

"La epigenética es la responsable de que un gen determinado se exprese en una célula concreta pero no en otra distinta, o que el gen funcione en un momento específico del desarrollo del organismo, y no antes ni después, y también explica el hecho de que dos individuos con la misma información genética, como los gemelos, reaccionen ante ciertos estímulos de manera diferente", señalan en un comunicado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

De este modo, la epigenética se encarga de potenciar o silenciar a lo largo de la vida los rasgos genéticos heredados. Así, por ejemplo, si la genética determina que una persona sea delgada, pero a diario consume comida basura y es completamente sedentaria, es probable que aparezca la obesidad, aunque no estaba inicialmente prevista, y esto está relacionado con la epigenetíca.

A través de símiles, analogías y ejemplos, Roma y Montoliu abordan lo que ellos mismos consideran "uno de los retos más intrigantes de la biología molecular de nuestros tiempos", el esfuerzo por comprender cómo los genes moldean a los seres humanos.

Existen tres tipos de modificaciones epigenéticas que pueden cambiar el 'destino celular'. Una de ellas es la metilación del ADN, un proceso químico que añade un "intruso" a una estructura química y puede "alterar la forma en la que el ADN y otras proteínas interactúan".

Otra está relacionada con cambios químicos en las histonas, unas proteínas que dotan al ADN de una estructura firme sobre la que configurarse y empaquetarse, y si bien no alteran la secuencia de ADN, sí determinan si los genes se encienden o se apagan.

La tercera atañe a los ARN no codificantes, capaces de alterar la expresión de genes no solo en la célula en que son producidos, sino incluso en regiones distantes como otros tejidos y órganos a través de la circulación sanguínea.

CÓMO AFECTA EL AMBIENTE

El libro pone el foco en cómo el ambiente en que se mueve una célula afecta a la expresión de sus genes, entendiendo el término ambiente como los hábitos o factores con los que se convive, como fumar, pasar hambre o miedo, hacer ejercicio o dejar de practicarlo, vivir con frío o con demasiado calor. Estos aspectos pueden traducirse en activar o desactivar los genes heredados.

Los autores ilustran este impacto con distintos ejemplos de estudios en animales y también con situaciones reales. En este sentido, aluden al caso de los hijos de las personas que sufrieron la hambruna de Países Bajos en 1944, como consecuencia de las fatalidades de la Segunda Guerra Mundial y de un invierno especialmente crudo.

Como detalla el libro, las mujeres embarazadas padecieron una escasez extrema de calorías y sus fetos respondieron a esta agresión ambiental reprogramando la expresión de genes para aprovechar al máximo los exiguos alimentos. Los hijos engendrados durante este periodo mostraron en la adultez una tendencia a padecer trastornos metabólicos relacionados con el desarrollo de diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares.

"La exposición al hambre de las madres repercutió en una marca epigenética en el genoma de los fetos, sin alterar la secuencia de ADN, propiciando que determinados genes se activaran o silenciaran, para aprovechar al máximo una alimentación que se anticipaba limitada", señalan.

IMPACTO EN CÁNCER

Asimismo, Carlos Romá y Lluis Montoliu profundizan en las consecuencias negativas de las alteraciones epigenéticas en las enfermedades y, en particular, en el cáncer. En este tipo de enfermedad lo más común es que se den numerosos fallos genéticos con carácter acumulativo que acaban por producir un crecimiento tumoral y, entre estos fallos, existe la posibilidad de que aparezcan errores epigenéticos.

Los científicos advierten que genética y epigenética son dos caras de una misma moneda, y las alteraciones en uno u otro nivel se influyen mutuamente. "Se ha descubierto que las propias células cancerígenas, como si de finos estrategas se tratase, alteran sus patrones epigenéticos, bloqueando aquellas páginas del manual que podrían frenar su constante proliferación", precisan.

Investigaciones científicas han evidenciado que hay factores ambientales externos que tienen la capacidad de producir mutaciones en el genoma, como determinadas sustancias químicas nocivas, la exposición excesiva a la radiación ultravioleta del sol o el consumo de tabaco y alcohol, por lo que la epigenética se sitúa como pieza clave para entender cómo el ambiente puede ser desencadenante en el crecimiento tumoral.

A su vez, los expertos subrayan que uno de los retos actuales para tratar diversos tipos de cáncer es crear fármacos epigenéticos que no afecten a tejidos sanos y, entre estas herramientas, destacan la edición genética CRISPR, así como los trabajos encaminados a eliminar células cancerígenas, conseguir la regeneración neuromuscular y el restablecimiento de poblaciones neuronales.

Sin embargo, los científicos se muestran cautos en este sentido, porque "hasta llegar a convertirlos en una realidad no podemos hacer otra cosa que seguir interrogando los detalles moleculares de las patologías a las que nos enfrentamos, recabando información e imaginando cómo convertir esos mecanismos defectuosos en una herramienta para corregirlos".

Romá y Montoliu advierten que no se puede pensar que el entorno es el único que maneja el destino en materia de salud. "Ni los genes ni el ambiente tienen la última palabra por separado, pues es de la interacción entre esos dos determinantes, de la combinación entre genética y epigenética, como acaban manifestándose, o no, determinadas características o enfermedades", subrayan.