Archivo - Científicos españoles crean una tecnología que facilita estudiar estructuras genéticas ligadas al desarrollo de tumores - LUMINOLA/ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha desarrollado una plataforma biotecnológica que mejora el análisis y detección de unas estructuras genéticas atípicas, conocidas como G-cuádruplex (G4), implicadas en el desarrollo de alteraciones neurológicas y tumores como el cáncer colorrectal.

La nueva herramienta, diseñada a través de un estudio publicado en la revista especializada 'Angewandte Chemie' y coordinado desde la Facultad de Ciencias Químicas del centro académico y la Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades Crónicas de la institución del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, permite detectar, aislar y caracterizar de forma selectiva las estructuras no convencionales de los ácidos nucleicos directamente a partir de muestras biológicas.

La tecnología "podría contribuir a comprender mejor los mecanismos moleculares implicados en el cáncer y facilitar la identificación de nuevos biomarcadores y posibles dianas terapéuticas", ha explicado el miembro del Departamento de Química Analítica de la UCM, Víctor Ruiz- Valdepeñas Montiel. No obstante, los coordinadores de la investigación son la también representante de la misma área, Susana Campuzano, y el integrante de la Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades Crónicas, Rodrigo Barderas.

Así, las G4 son estructuras tridimensionales que pueden adoptar los ácidos nucleicos y que, en los últimos años, han despertado interés en el ámbito de la investigación biomédica por su relevancia tanto en el diagnóstico como en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Ante ello, la facilidad de uso, la portabilidad y la rapidez de la herramienta abren la puerta a su futura incorporación a la práctica hospitalaria habitual.

Según han indicado los autores, estas estructuras se han relacionado con diversos procesos biológicos implicados en enfermedades de elevada prevalencia, como las oncológicas y las neurodegenerativas, frente a los que la plataforma combina un sistema de inmunocaptura magnética con tecnologías bioelectroanalíticas y proteómicas, integración que permite mejorar la detección, identificación y caracterización molecular de las estructuras genéticas no convencionales.

"Una de las principales ventajas de esta tecnología es que permite estudiar estas estructuras directamente en muestras biológicas complejas y, al mismo tiempo, identificar mediante técnicas de proteómica las proteínas que interaccionan con ellas", ha concretado Barderas, quien ha añadido que la combinación "puede ayudar a comprender mejor el papel de los G4 en procesos como el cáncer y a identificar nuevos biomarcadores con potencial diagnóstico y pronóstico".

En este sentido, los resultados experimentales, que han sido confirmados con secuenciación de ADN y PCR en modelos sintéticos de laboratorio y muestras clínicas de pacientes, han revelado la capacidad de detección de estructuras G4, y ello sin necesidad de realizar procesos complejos de extracción.

"A falta de ampliar y confirmar estos resultados en futuras investigaciones, esta tecnología podría contribuir a identificar nuevas dianas terapéuticas y abrir nuevas vías de investigación para el desarrollo de tratamientos frente a tumores como el cáncer colorrectal", ha insistido Campuzano, que ha agregado que los estudios realizados hasta el momento "han permitido identificar una proteína asociada a las estructuras G4 cuya presencia se ha relacionado con una menor supervivencia en pacientes de cáncer de colon".

Madrid.-

Además de su posible aplicación en oncología, la biotecnología desarrollada podría adaptarse para facilitar la identificación de otras estructuras genéticas relacionadas con diferentes patologías y contextos clínicos en distintas áreas biomédicas. Su capacidad para trabajar directamente con muestras de pacientes abre también la posibilidad de identificar nuevas dianas con potencial diagnóstico y terapéutico.