Científicos descubren cómo 'reprogramar' el sistema inmunológico con electricidad

Imagina poder acelerar la curación del cuerpo con solo un impulso eléctrico. Lo que hasta ahora parecía ciencia ficción empieza a tomar forma en los laboratorios: los glóbulos blancos encargados de protegernos podrían ser guiados para reparar tejidos más rápido y de manera más eficiente.

Este descubrimiento abre una puerta a tratamientos innovadores que podrían cambiar cómo enfrentamos heridas y enfermedades inflamatorias. La clave está en comprender y modificar la respuesta natural del cuerpo, potenciando su capacidad de autocuración de formas que antes eran inimaginables.

REPROGRAMAR EL SISTEMA INMUNOLÓGICO CON ELECTRICIDAD

Científicos del Trinity College de Dublín (Irlanda) han descubierto que estimular eléctricamente a los "macrófagos" (uno de los actores clave del sistema inmunológico) puede "reprogramarlos" de tal manera que reduzca la inflamación y fomente una curación más rápida y efectiva en enfermedades y lesiones.

Este avance descubre una nueva opción terapéutica potencialmente poderosa, y aún se están realizando más trabajos para delinear sus detalles. Concretamente, en el trabajo publicado en la revista internacional 'Cell Reports Physical Science', el equipo de Trinity trabajó con macrófagos humanos aislados de muestras de sangre de donantes sanos, proporcionadas por la Junta Irlandesa de Transfusión de Sangre del Hospital St. James. Estimularon estas células mediante un biorreactor personalizado para aplicar corrientes eléctricas y midieron su evolución.

MACRÓFAGOS: LOS GUARDIANES QUE PUEDEN SANAR MÁS RÁPIDO

Cabe contextualizar que los macrófagos son un tipo de glóbulo blanco con varias funciones importantes en nuestro sistema inmunitario. Patrullan el cuerpo, buscando bacterias y virus, eliminando células muertas y dañadas y estimulando otras células inmunitarias, poniéndolas en marcha cuando y donde se necesitan.

Sin embargo, sus acciones también pueden provocar inflamación local en el organismo, que a veces puede descontrolarse y volverse problemática, causando más daño que reparación. Esto está presente en muchas enfermedades diferentes, lo que resalta la necesidad de regular los macrófagos para mejorar la evolución de los pacientes.

En el nuevo estudio, los científicos descubrieron que esta estimulación provocó un cambio de los macrófagos a un estado antiinflamatorio que favorece una reparación tisular más rápida; una disminución de la actividad de los marcadores inflamatorios (señalización); un aumento de la expresión de genes que promueven la formación de nuevos vasos sanguíneos (asociado con la reparación tisular a medida que se forman nuevos tejidos); y un aumento del reclutamiento de células madre en las heridas (también asociado con la reparación tisular).

EL FUTURO DE LA REPARACIÓN TISULAR PASA POR LA ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA

"Sabemos desde hace mucho tiempo que el sistema inmunológico es vital para reparar los daños en nuestro cuerpo y que los macrófagos juegan un papel central en la lucha contra las infecciones y la guía de la reparación de los tejidos", comenta la doctora Sinead O'Rourke, investigadora en la Facultad de Bioquímica e Inmunología de Trinity y primera autora del artículo de investigación.

Como resultado, muchos científicos están explorando maneras de reprogramar los macrófagos para promover una curación más rápida y eficaz en enfermedades y limitar los efectos secundarios indeseados que acompañan a una inflamación excesivamente agresiva. Y si bien existe una creciente evidencia de que la estimulación eléctrica puede ayudar a controlar el comportamiento de diferentes células durante la cicatrización de heridas, antes de este trabajo se sabía muy poco sobre cómo afecta a los macrófagos humanos.

De esta forma, este estudio no solo demuestra por primera vez que la estimulación eléctrica puede modificar los macrófagos humanos para suprimir la inflamación, sino que también ha demostrado una mayor capacidad de los macrófagos para reparar tejidos, lo que respalda la estimulación eléctrica como una nueva y emocionante terapia para potenciar los procesos de reparación del propio organismo en una amplia gama de lesiones y enfermedades.

Los autores concluyen que entre los pasos futuros se encuentran la exploración de regímenes más avanzados de estimulación eléctrica para generar efectos más precisos y prolongados en las células inflamatorias, así como la exploración de nuevos materiales y modalidades de aplicación de campos eléctricos. Este concepto ha producido resultados convincentes in vitro y tiene un enorme potencial en una amplia gama de enfermedades inflamatorias.