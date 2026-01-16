Los científicos descubren un objetivo terapéutico prometedor para la enfermedad autoinmune que afecta al cerebro

Archivo - Resonancia magnética del cerebro. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (Estados Unidos) han identificado un objetivo prometedor para el tratamiento de una enfermedad autoinmune devastadora que afecta al cerebro. El trabajo se publica en 'Science Advances'.

La afección, denominada encefalitis anti-receptor NMDA, es quizás más conocida por la exitosa autobiografía y la película de 2016, 'Brain on Fire'. Se considera un trastorno poco común que afecta a aproximadamente una persona por millón al año, principalmente a personas de entre 20 y 30 años.

El descubrimiento podría conducir al desarrollo de nuevas terapias para esta enfermedad desencadenada por un ataque a uno de los receptores neurotransmisores clave del cerebro, el receptor NMDA. También aumenta la posibilidad de que un análisis de sangre detecte una señal de la enfermedad y permita un tratamiento más temprano con las terapias existentes.

Según este trabajo, la enfermedad se desencadena por un ataque autoinmune al receptor NMDA del cerebro, mediado en parte por autoanticuerpos anti-receptor NMDA, y se caracteriza por cambios intelectuales, pérdida grave de memoria, convulsiones e incluso la muerte.

Los investigadores identificaron sitios específicos en una subunidad del receptor NMDA que, de ser bloqueados, podrían revertir la progresión de la enfermedad. El autor principal, el doctor Junhoe Kim, investigador postdoctoral del Instituto Vollum de OHSU, examinó los autoanticuerpos anti-receptor NMDA de un modelo murino que investigadores de OHSU diseñaron previamente para este propósito. Posteriormente, los comparó con imágenes de los mismos autoanticuerpos aislados de personas afectadas por la enfermedad.

La ubicación de los sitios de unión en el modelo de ratón coincidió con la de las personas afectadas por la enfermedad. "Tenemos evidencia realmente sólida, ya que los sitios de unión de autoanticuerpos que Junhoe identificó se superponen con los de las personas", apunta el autor principal, el doctor Eric Gouaux, científico principal del Vollum e investigador del Instituto Médico Howard Hughes (Estados Unidos). "Ahora nos centramos en esta área como un foco de interacción que sustenta al menos un componente de la enfermedad".

Según Kim, Gracias a estudios previos, se sabía dónde podrían unirse los anticuerpos. "No obstante, recopilamos todo el panel de anticuerpos autoinmunes nativos de un modelo murino con la enfermedad y dilucidamos dónde se unen específicamente al receptor".

"Casi todos los anticuerpos se unieron a un solo dominio del receptor, que resulta ser la parte del receptor más fácil de atacar", agrega Gouaux. "Es un resultado realmente emocionante".

El descubrimiento podría allanar el camino para que las compañías farmacéuticas desarrollen un agente terapéutico que pueda dirigirse específicamente a los sitios de unión que causan la enfermedad. Las terapias actuales que implican inmunosupresión no siempre funcionan y los pacientes pueden recaer.