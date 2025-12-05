Las científicas Berta Sánchez-Laorden, Amaia Cipitria y Núria López-Bigas reciben los Premios Constantes y Vitales - ATRESMEDIA

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación AXA y laSexta han celebrado la gala de la 11 edición de los Premios Constantes y Vitales a la Investigación Biomédica y la Prevención en Salud, que ha tenido como ganadores a las científicas Berta Sánchez-Laorden, Amaia Cipitria Sagardia y Núria López-Bigas, siendo la primera vez que todas son mujeres, que han resultado premiadas junto con la Consejería de Salud del Principado de Asturias (SESPA).

El galardón a la Mejor Publicación Biomédica ha recaído sobre Berta Sánchez-Laorden, del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), por un artículo publicado en la revista 'Cancer Cell' en el que demuestra que la microglía, un tipo de célula inmune del cerebro, puede manipularse para frenar el crecimiento de las metástasis cerebrales del melanoma, el cáncer de piel más agresivo, y mejorar la respuesta a inmunoterapia en modelos preclínicos de ratón.

La líder del grupo de Bioingeniería en Regeneración y Cáncer en el Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa e investigadora IKERBASQUE, la doctora Amaia Cipitria Sagardia, ha recibido el Premio a Joven Talento en Investigación Biomédica para apoyar su trabajo sobre la intersección entre ingeniería de tejidos, biomateriales y biología del cáncer, desarrollando líneas de investigación centradas fundamentalmente sobre latencia del cáncer y metástasis ósea, líneas que han sido reconocidas con una 'ERC Consolidator Grant' en 2024.

La líder Grupo de Genómica Biomédica en el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), investigadora ICREA y Catedrática de la Universidad Pompeu Fabra, la doctora Núria López-Bigas, ha recibido el premio a la Trayectoria Científica como reconocimiento a su trabajo, que ha "transformado profundamente" el campo de la genómica del cáncer y la bioinformática aplicada a la biomedicina.

El premio a la Mejor Campaña en Divulgación en Prevención Médica ha ido a parar a la Consejería de Salud del Principado de Asturias (SESPA), por su campaña 'Uso Racional del Medicamento', encaminada a fomentar una cultura de uso responsable y crítico de los medicamentos en psicofármacos, polimedicación en mayores, ámbito sociosanitario, opioides y antibióticos.

Bajo el lema de 'Ante problemas cotidianos, #NoTeAutomediques', la iniciativa ha logrado una reducción significativa del consumo de benzodiacepinas (42 por ciento), un descenso global de ansiolíticos y mejoras en polimedicación.

"Vivimos un tiempo en el que la desinformación, las pseudociencias y los discursos negacionistas se difunden con facilidad (...) Nuestra responsabilidad como grupo de comunicación es innegociable: defender la verdad, dar voz a la evidencia, contribuir a que la sociedad confíe en aquello que salva vidas. Informar con rigor, por lo tanto, ya no es una obligación solo profesional, es un deber ético con la ciudadanía", ha afirmado el consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají.

Por su parte, la consejera delegada de AXA y presidenta de su Fundación, Olga Sánchez, ha expresado que la ciencia es la herramienta "más poderosa" que se tiene para comprender el mundo, mejorar la calidad de vida y afrontar los desafíos que plantea el futuro.

La jornada ha sido clausurada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha destacado que "la ciencia en el país vive su mejor momento" pero que "se puede hacer más y mejor, pero se está haciendo más y mejor que nunca".