La científica china Chunying Chen abre nuevas vías para mejorar la eficacia de la nanomedicina

La investigadora ha inaugurado en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza las primeras 'Distinguished Lectures in Nanomedicine', centradas en los avances en la interacción entre nanopartículas y organismos vivos. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comprender cómo reaccionan las nanopartículas al entrar en el cuerpo humano y aprovechar esa interacción para dirigir los medicamentos con mayor precisión constituye uno de los principales retos de la nanomedicina, según ha expuesto este martes en Zaragoza la científica china Chunying Chen, una de las principales referentes internacionales en este ámbito.

La investigadora, vinculada al Centro Nacional de Nanociencia y Tecnología de China y a la Academia China de Ciencias, ha inaugurado en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza la primera edición de las 'Distinguished Lectures in Nanomedicine', una iniciativa de la Cátedra Exobiopharma de Nanomedicina que pretende acercar a la capital aragonesa a especialistas de referencia mundial. La sesión ha sido presentada por el vicerrector de Innovación, Transferencia y Formación Permanente, Manuel González Bedia; la directora general de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón, Pilar Gayán, y el director de la cátedra, Jesús Santamaría.

LA CORONA DE PROTEÍNAS, UN RETO CIENTÍFICO

Durante su intervención, Chen ha explicado que, cuando una nanopartícula entra en el organismo, queda recubierta espontáneamente de proteínas, un fenómeno conocido como 'corona de proteínas'. Durante años, esta acumulación se consideró un obstáculo para la eficacia de los fármacos, al dificultar su transporte y llegada al objetivo. Sin embargo, la científica ha señalado que las investigaciones actuales buscan manipular activamente esa estructura para convertirla en una aliada en la liberación precisa de medicamentos.

La ponente ha analizado la composición y las propiedades químicas y biofísicas de esta corona, así como la dinámica de intercambio de proteínas después de que los nanomateriales sean incorporados por las células. El objetivo es comprender mejor cómo interactúan las nanopartículas con los sistemas biológicos y aprovechar sus propiedades para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, entre ellas el cáncer.

Chen ha advertido de que el principal desafío sigue siendo garantizar la seguridad de estas aplicaciones. "Controlar la toxicidad es el mayor reto para el desarrollo de la nanomedicina", ha subrayado.

POSIBLES COLABORACIONES CIENTÍFICAS

La investigadora ha valorado asimismo el trabajo del catedrático Jesús Santamaría, tras conocer estos días su laboratorio y sus avances en materiales y energía aplicados a la nanomedicina para tratar tumores y bacterias. Chen no ha descartado una futura colaboración entre ambos grupos de investigación, bajo el auspicio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China.

Santamaría ha destacado la relevancia internacional de la científica, especialmente por sus aportaciones al estudio de las interacciones entre nanomateriales y organismos vivos. Chen cuenta con más de 400 publicaciones científicas en revistas internacionales y ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio IUPAC a Mujeres Distinguidas en Química e Ingeniería Química. Actualmente es editora ejecutiva de 'ACS Nano' y dirige el Instituto de Nanotecnología y Nanobiónica de Suzhou.