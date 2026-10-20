La ciencia señala que el TDAH se asocia con un 70% más de mortalidad

Archivo - Hombre deprimido sentado en el suelo. Concepto de salud mental. Depresión, trastorno bipolar, obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático. TDAH - ELENA KALINICHEVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

En un metaanálisis de estudios observacionales, investigadores de la University College de Londres (Reino Unido) han descubierto que el l trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) está relacionado con mayores tasas de suicidio y muertes por lesiones, así como con un aumento moderado de la mortalidad por causas naturales. Sin embargo, hallaron indicios de que este riesgo de mortalidad es menor entre las personas que toman medicamentos para el TDAH.

Para este estudio, publicado en 'JAMA Network Open', los investigadores llevaron a cabo una revisión sistemática y un metaanálisis de 19 estudios que incluyeron datos de cerca de 16 millones de participantes en tres continentes.

MAYOR MORTALIDAD POR SUICIDIO, LESIONES Y CAUSAS NATURALES

El autor principal, el profesor Joshua Stott (Departamento de Psicología y Ciencias del Lenguaje de la UCL), describe que anteriormente habían descubierto que las personas con TDAH tienen una esperanza de vida reducida, así que aquí estamos ampliando nuestra comprensión de lo que impulsa esta estadística tan preocupante.

"Hemos descubierto que las personas con TDAH se enfrentan a un mayor riesgo no solo de muerte por suicidio y lesiones, sino también de muerte por causas naturales, lo que se suma a la evidencia de que las desigualdades en materia de salud a las que se enfrentan las personas con TDAH son amplias y de gran alcance", explica.

El TDAH no es, por definición, una afección que limite la esperanza de vida, ya que el apoyo y el tratamiento adecuados pueden ayudar a las personas con TDAH a vivir vidas largas y saludables. Nuestros hallazgos subrayan la importancia de garantizar que todas las personas que puedan tener TDAH tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento precisos. Si bien las tasas de diagnóstico de TDAH han aumentado en los últimos años, aún podrían estar por debajo de la prevalencia real, especialmente en los grupos de mayor edad, donde el riesgo de mortalidad puede ser más relevante.

Los investigadores revisaron la evidencia de 19 estudios que realizaron un seguimiento a un gran número de personas con y sin TDAH durante varios años, en algunos casos siguiendo a los participantes del estudio durante más de 20 años, con el fin de comparar las tasas de mortalidad entre los grupos.

Descubrieron que las personas con diagnóstico de TDAH tenían una tasa de mortalidad por cualquier causa un 70% mayor que las personas sin dicho diagnóstico. La tasa de suicidio fue un 90% mayor entre las personas con TDAH, y la tasa de mortalidad por lesiones, ya sean intencionadas o accidentales, fue un 55% mayor. La tasa de mortalidad por causas naturales fue un 27% mayor.

FACTORES QUE PODRÍAN CONTRIBUIR AL MAYOR RIESGO

Los investigadores señalan que las personas con TDAH tienen mayor probabilidad de experimentar problemas de salud mental y dificultades con la regulación emocional, el control de impulsos y la asunción de riesgos. También sufren mayor exclusión social, desventajas y estigma. Las muertes por lesiones no intencionadas, como los accidentes de tráfico, también podrían estar relacionadas con diferencias en la atención.

En investigaciones previas, los autores hallaron que las personas con TDAH presentan mayores tasas de problemas de salud física como enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, diabetes o cáncer. La mortalidad por causas naturales puede estar relacionada con conductas de riesgo para la salud, como fumar o consumir alcohol. Las personas con TDAH también pueden tener dificultades para acceder a la atención médica y para seguir el tratamiento.

Entre las personas con TDAH, aquellas que toman medicamentos para el TDAH parecen tener un riesgo de mortalidad un 25% menor, aunque los investigadores advierten que este hallazgo se basó únicamente en tres de los 19 estudios incluidos.

La doctora Amber John del departamento de Psicología y Ciencias del Lenguaje de la UCL y Universidad de Liverpool, autora principal del artículo, expone: "Muchas personas con TDAH se enfrentan a dificultades a lo largo de su vida, por lo que el acceso equitativo a la evaluación y el tratamiento basados ??en la evidencia es vital para garantizar que puedan vivir vidas largas y saludables".

No obstante, los investigadores matizan que existían grandes diferencias entre los estudios incluidos en su análisis: si bien en general encontraron que el TDAH está relacionado con una mayor mortalidad, los diferentes estudios arrojaron resultados muy dispares en cuanto a la magnitud de este efecto.

Los autores recomiendan especial precaución al interpretar los resultados sobre el uso de medicamentos para el TDAH, ya que se basan en un número reducido de estudios y, lo que es más importante, dado que todos los estudios incluidos en la revisión fueron observacionales, no es posible inferir causalidad.