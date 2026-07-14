La ciencia plantea una nueva forma de entender las emociones que podría cambiar la psiquiatría

Archivo - Emociones. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las emociones son fundamentales para la vida humana, pero cuando se desregulan, pueden contribuir a la ansiedad y a los trastornos del estado de ánimo relacionados con el trauma.

Históricamente, la investigación sobre las emociones en humanos y animales ha seguido enfoques diferentes: la investigación sobre las emociones en humanos ha hecho hincapié en la experiencia subjetiva y los modelos teóricos, mientras que los estudios en animales se han centrado en las conductas defensivas innatas y en el aprendizaje simple de la relación señal-resultado.

Sin embargo, estos diferentes enfoques dificultan la identificación de mecanismos biológicos compartidos entre especies y la traducción de los hallazgos en tratamientos eficaces.

En un artículo de opinión, expertos del Centro RIKEN para la Ciencia del Cerebro (Japón) y de la Universidad de California, Irvine (Estados Unidos) analizan en 'Science' nuevos enfoques para comprender las emociones en diferentes especies y cómo estos conocimientos podrían utilizarse para mejorar los tratamientos de los trastornos psiquiátricos.

En este artículo, los investigadores destacan los avances recientes que están empezando a cerrar esta brecha al mostrar cómo se desarrollan los estados emocionales persistentes, cómo las señales corporales internas influyen en las emociones y cómo el cerebro construye modelos internos que sustentan un procesamiento emocional flexible y dependiente del contexto.

Según los autores, estos avances proporcionan un marco común para comprender las emociones de orden superior en diferentes especies e identificar nuevas dianas terapéuticas para los trastornos psiquiátricos afectivos y relacionados con el estrés.