Ciencia financia el primer estudio español para predecir riesgo personal de cáncer de mama, con datos de 10.000 mujeres - MINISTERIO DE CIENCIA

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que va a financiar con 1,2 millones de euros el proyecto 'MamoRisk', la primera investigación española para predecir riesgo personalizado de cáncer de mama, la cual va a contar con datos de 10.000 mujeres.

Según ha expuesto, el objetivo es detectar antes el cáncer o aplicar medidas preventivas dirigidas, para lo que se va a disponer de la citada información procedente de 6.000 mujeres sanas y 4.000 diagnosticadas con esta enfermedad oncológica, así como con la referida partida económica procedente de fondos públicos del programa europeo 'NextGenerationEU', a través de la convocatoria de Medicina Personalizada de Precisión del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Para ello, este trabajo validará un modelo estadístico que predice el riesgo de cada mujer de desarrollar cáncer de mama según factores de riesgo no genéticos, genéticos y mamográficos, mediante la combinación de lectura radiológica e inteligencia artificial (IA). Con sus datos clínicos y epidemiológicos y su información genética, obtenida de una muestra de saliva, se les aplicará este modelo y se cotejará su predicción con la realidad.

Liderado por el coruñés Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), este estudio tendrá como investigadora principal a la miembro de la primera de estas instituciones, la doctora Manuela Gago, quien va a ser la responsable de su diseño científico y de la coordinación de la selección y el reclutamiento de las participantes, así como de la recogida de muestras y datos clínicos y epidemiológicos.

Por su parte, los integrantes del CNIO, la doctora Anna González-Neira y Guillermo Pita, van a liderar el estudio genético de las intervinientes mediante técnicas de secuenciación masiva, así como la estimación de su riesgo genético individual de desarrollar cáncer de mama. Mientras, el miembro del IISGS, el doctor José Esteban Castelao, va a coordinar los estudios de IA aplicados a las miles de mamografías recopiladas en el marco de este proyecto.

EN 14 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Finalmente, todos los equipos integrarán los datos clínicos, epidemiológicos, genéticos y mamográficos para elaborar el mapa final de este estudio, incluyendo análisis de coste-efectividad. Para todo ello, el inicio está previsto en Galicia, donde 400 mujeres han empezado ya a recibir la invitación para formar parte del mismo, a las que sucederán otras de 13 comunidades autónomas más, que son Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Asturias, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias.

Tras recordar el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que, en lo que respecta a información genética, se conocen centenares de variantes genéticas asociadas a un mayor riesgo, ha subrayado que las localizadas en los genes BRCA1 y BRCA2 confieren un nivel alto. No obstante, ha insistido en que hay otras variantes de menor impacto, presentes en un porcentaje más amplio de población.

Por último, ha declarado que si el modelo de predicción de riesgo funciona, y empieza a usarse en los programas de cribado, las mujeres con más probabilidad de desarrollar cáncer serán candidatas a recibir un seguimiento mucho más intenso.