Ciencia acredita a diez centros Severo Ochoa y a seis unidades María de Maeztu con una dotación de 78 millones de euros - MINISTERIO DE CIENCIA

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha entregado este lunes en València las acreditaciones a centros y unidades de excelencia 'Severo Ochoa' y 'María de Maeztu' 2025. Se otorgan a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) con una concesión de 78 millones de euros para financiar los planes estratégicos elaborados por diez centros y seis unidades de excelencia, con el objetivo de consolidar sus capacidades y contribuir al liderazgo y visibilidad internacional de la investigación española.

La ministra Diana Morant ha presidido el acto en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el CSIC, y ha destacado que "con estos reconocimientos celebramos una forma de construir el progreso basada en la curiosidad, el rigor, la cooperación y la confianza en el talento".

Estos son los centros 'Severo Ochoa' de 2025: Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), en Navarra; Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas P. Yufera (IBMCP), en la Comunitat Valenciana; Instituto de Física Teórica (IFT), en la Comunidad de Madrid; Centre de Regulació Genòmica (CRG), en Catalunya; Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), en Catalunya; Institut d'Investigació Oncològica de Vall d'Hebron (VHIO), en Catalunya; Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC); IMDEA Energía, en la Comunidad de Madrid; Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), en la Comunidad de Madrid; IMDEA Nanociencia, en la Comunidad de Madrid.

Y estas las unidades 'María de Maeztu' 2025: Centro de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS), en Galicia; Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid (DAE), en la Comunidad de Madrid; Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra (DPSS), en Catalunuya; Instituto de Física de Cantabria (IFCA); Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), en la Comunidad de Madrid; Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencia (CIC nanoGUNE), en Euskadi.

Cada uno de los centros acreditados como 'Severo Ochoa' recibirá 4,5 millones de euros de financiación para actuaciones estratégicas en cuatro años, mientras las unidades 'María de Maeztu' obtendrán 2,25 millones durante el mismo periodo. A esta cantidad se suman 134.200 euros por cada investigador predoctoral en formación, para sufragar sus contratos laborales y gastos de estancias en otros centros de investigaciones de España o del extranjero.

142 NUEVOS INVESTIGADORES

Con los 'Severo Ochoa' y 'María de Maeztu' se financia la formación de 142 nuevos investigadores mediante la realización de tesis doctorales vinculadas a líneas prioritarias de los planes estratégicos de los centros y unidades seleccionados, cuya evaluación es llevada a cabo de forma independiente por un comité científico internacional de reconocido prestigio.

Estas acreditaciones permiten fortalecer la organización, la planificación estratégica de la investigación y el fomento de las buenas prácticas en la gestión de la investigación. También persiguen el incremento de la visibilidad de los centros y unidades de excelencia, la internacionalización, la atracción y contratación de talento investigador joven.

Durante su discurso, la ministra ha asegurado que estas acreditaciones están detrás del crecimiento económico y la mejora del bienestar de la ciudadanía que ha experimentado España en los últimos años. "La apuesta por la innovación no es una política sectorial, ni siquiera una política de Estado. Es una política más urgente que nunca para toda la humanidad", ha aseverado, y ha indicado que hay 23 centros y unidades más acreditados que en 2018.

Morant ha anunciado que esta semana está previsto que su departamento publique, a través de la AEI, la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento 2025 con "el mayor presupuesto de la historia", dotada con 700 millones de euros, "más de un 40% que en 2018".

Esta financiación integra de forma coordinada las ayudas a los proyectos de investigación y los contratos para la formación de personal investigador predoctoral, las llamadas FPI. Según ha destacado, "la respuesta de la comunidad científica ha vuelto a ser extraordinaria", con cerca de 8.000 proyectos presentados, de los que más de 3.400 han sido preseleccionados junto con más de 1.150 contratos predoctorales preconcedidos.

REFUERZO DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE MUJERES

De cara al futuro, ha afirmado que el impacto de esta convocatoria ya se refleja en el diseño de la de 2026, que incorporará una iniciativa específica para reforzar la masa crítica de la investigación en salud de las mujeres con contratos predoctorales específicos a proyectos de esta temática.

"Desde 2018, el gasto en I+D en España ha aumentado más de un 60%, alcanzando un máximo anual histórico de casi 24.000 millones de euros. Nunca antes habíamos destinado tantos recursos a la ciencia y la innovación. España es hoy un país que investiga más, que innova más, que atrae talento y que crea empleo de calidad", ha reiterado la titular de Ciencia.

El acto ha contado con la participación del secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz; la secretaria general de Investigación, Eva Ortega; el director de la AEI, José Manuel Fernández; el rector de la UPV, José E. Capilla, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, y el director del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), José Moisés Martín, entre otras autoridades.