Imagen de archivo de un blister de antibióticos y medicamentos en pastilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CIBER de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC) ha reafirmado su compromiso con la lucha contra la resistencia a los antibióticos y ha destacado que cuenta con un programa científico dedicado en exclusiva a la resistencia a los antimicrobianos, en el que participan 14 grupos de investigación del CIBER.

Así se ha mostrado en el marco del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, una iniciativa impulsada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) que este año lleva por lema 'Cuida de tus hijos: utiliza los antibióticos de forma responsable'.

La campaña de 2026 pone el foco en los niños, especialmente en lactantes y en edad preescolar, como uno de los grupos más expuestos al uso de antibióticos, a pesar de que muchas infecciones infantiles frecuentes no requieren tratamiento antibiótico.

En este contexto, el CIBERINFEC ha subrayado que desempeña un papel destacado en redes nacionales y europeas de vigilancia microbiológica. El grupo que lidera el director científico Jesús Oteo en el CNM-ISCIII coordina la Red de Laboratorios para la Vigilancia de Microorganismos Resistentes (RedLabRA), integrada en el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) con el objetivo de lograr un diagnóstico microbiológico completo y de calidad, integrando la secuenciación genómica de los casos de infección por bacterias resistentes a los antibióticos.

Esta red, aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, integra laboratorios de microbiología de todas las comunidades autónomas, entre los cuales se encuentran personal investigador de 10 grupos de CIBERINFEC.

De otra parte, la implicación del área de infecciosas del CIBER en la estrategia europea del ECDC contra la resistencia a antibióticos también se fundamenta en la coordinación de las sub-redes nacionales de laboratorios que participan en las redes europeas EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network), de la vigilancia de la resistencia a antibióticos, y EURGen-Net, de la vigilancia de los genes de resistencia y de los clones de alto riesgo resistentes a múltiples antibióticos. Ambas se dirigen a nivel nacional desde el grupo de CIBERINFEC de Jesús Oteo con la participación directa de Belén Aracil, María Pérez y Javier Cañada.

"Con su actividad científica y de coordinación, CIBERINFEC contribuye al conocimiento, vigilancia y control de las resistencias antimicrobianas, reforzando los esfuerzos nacionales e internacionales para preservar la eficacia de los antibióticos y proteger la salud de la población", concluyen desde el organismo.