El CIBER nombra a Gema Moreno Bueno nueva directora científica del área de Cáncer

La nueva directora científica de CIBERONC, Gema Moreno Bueno. - CIBER

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), dependiente del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha anunciado este miércoles el nombramiento de Gema Moreno Bueno como nueva directora científica de su área de Cáncer (CIBERONC), en sustitución de Anna Bigas Salvans.

Según ha detallado en un comunicado, la designación ha sido aprobada por el Consejo Rector del CIBER, órgano de gobierno del Consorcio donde están representadas todas las instituciones que lo forman.

Moreno Bueno toma el relevo en CIBERONC con el objetivo de continuar impulsando la investigación en oncología, consolidar la excelencia científica y fomentar la colaboración entre los grupos de investigación del área.

La nueva directora científica del área oncológica es catedrática de Bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y una destacada investigadora en el ámbito de la oncología traslacional. Ha desempeñado distintas responsabilidades en el CIBERONC como jefa de grupo, coordinadora de formación y miembro de su comité científico.

En la actualidad, dirige el Departamento de Cáncer del Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols-Morreale (IIBM), centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC y el Grupo de Investigación Traslacional en Cáncer del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS).

Asimismo, es profesora asociada de la Universidad de Texas y del MD Anderson Cancer Center, además de responsable del Laboratorio de Investigación Traslacional y de la Unidad de Diagnóstico Molecular de la Fundación MD Anderson Cancer Center España-Hospiten. También desempeña funciones de relaciones externas en Conexión-Cáncer CSIC.

Es especialista en Patología Molecular en cáncer de mama y ginecológico y sus líneas de investigación se centran en la identificación y caracterización de nuevos mecanismos de resistencia y en el análisis de la heterogeneidad intratumoral en cáncer.