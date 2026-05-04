El CIBER y la Fundación Banco Sabadell impulsan un programa de formación y capacitación para personal científico joven

Imagen del carte del programa formativo. - CIBER

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Biomédica en Red, con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, ha puesto en marcha un itinerario formativo dirigido a personal investigador en etapas iniciales de su carrera para fortalecer competencias transversales en liderazgo femenino, transferencia de conocimiento y comunicación científica.

El objetivo de este programa es proporcionar herramientas que permitan al personal predoctoral y postdoctoral aumentar el impacto de su actividad investigadora y fortalecer su perfil profesional. La reciente convocatoria permanecerá abierta hasta después de las Jornadas de Personal Científico Joven, que se celebran del 27 al 29 de mayo en San Lorenzo de El Escorial, valorando, asimismo, la participación en estas jornadas.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es el bloque dedicado al liderazgo y empoderamiento femenino. Esta formación se orienta a las investigadoras con el fin de aportar soluciones al denominado "efecto tijera" que se observa en la carrera científica, donde la presencia de mujeres disminuye en los puestos de mayor responsabilidad.

Según el Plan de Igualdad del CIBER las mujeres representan el 73,38 por ciento de la plantilla, porcentaje que no se refleja en las posiciones de liderazgo. Así, con esta formación se aspira a aumentar en el futuro la representación de las investigadoras en estas posiciones.

El programa formativo se completa con otros dos bloques técnicos que ya venían ofertándose en el programa de formación transversal del CIBER: el primero, sobre comunicación y divulgación científica y el curso de transferencia del conocimiento. Dos formaciones que están teniendo una buena acogida en el CIBER y que contribuyen a promover la capacitación del personal investigador joven.