El CIBER y Farmaindustria refuerzan su colaboración para impulsar la transferencia de conocimiento

Imagen del encuentro. - FARMAINDUSTRIA

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria y el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) han celebrado este miércoles su segundo encuentro de trabajo, orientado a reforzar la colaboración entre el sistema público de investigación y la industria farmacéutica y a facilitar que el conocimiento científico se traduzca en innovación y nuevas soluciones para los pacientes.

La directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y presidenta del Consejo Rector de CIBER, Marina Pollán, y el director de Farmaindustria, Juan Yermo, han inaugurado la jornada, que ha contado con representantes del las entidades de investigación y de las compañías farmacéuticas innovadoras.

"España cuenta con un sistema científico y sanitario de primer nivel, una industria con una importante capacidad de I+D y un liderazgo consolidado en ensayos clínicos. El siguiente paso es conectar mejor toda la cadena de valor para transformar el conocimiento en innovación y en soluciones que lleguen a los pacientes. En un momento clave, como el actual, en el que la nueva ley europea de biotecnología también persiguen, entre otras cuestiones, reducir el tiempo que transcurre entre un descubrimiento científico y su aplicación clínica", ha afirmado Yermo.

El encuentro se enmarca en el Protocolo General de Actuación suscrito por el Instituto de Salud Carlos III y Farmaindustria en junio de 2025, que estableció las bases de colaboración para impulsar la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en salud.

Entre sus líneas prioritarias figuran la investigación preclínica y traslacional, la transferencia de tecnología, la promoción del ecosistema biomédico español, la investigación clínica, las terapias avanzadas y la medicina personalizada.

DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO A PROYECTOS CONCRETOS

Según ha informado Farmaindustria, la sesión ha servido para dar a conocer a la industria las capacidades de investigación del CIBER, analizar oportunidades y casos de éxito en cooperación público-privada y profundizar en nuevos ámbitos de colaboración. El CIBER integra más de 500 grupos de investigación y más de 6.000 investigadores pertenecientes a distintas universidades, hospitales y centros de investigación de toda España.

El encuentro ha puesto el foco en áreas como la investigación en fases tempranas, la transferencia de conocimiento y tecnología, el desarrollo tecnológico y la identificación de nuevos proyectos. Los participantes también han incidido en la importancia de establecer una relación bidireccional que permita conocer el grado de madurez de las tecnologías, identificar interlocutores y definir conjuntamente los siguientes pasos para favorecer su desarrollo.

Por su parte, Farmaindustria ha recordado la importancia del Programa Farma-Biotech, dirigido a favorecer las conexiones entre grupos de investigación y compañías farmacéuticas, así como la utilidad de estos encuentros para convertir necesidades identificadas por el ecosistema en actuaciones concretas.

De este modo, el encuentro da continuidad a la colaboración entre Farmaindustria, el Instituto de Salud Carlos III y CIBER, con el objetivo de seguir acercando el conocimiento científico, las capacidades de la industria y los proyectos con potencial para convertirse en nuevas soluciones de salud.

Además, Farmaindustria forma parte del Comité de Innovación del CIBER, creado hace unos pocos meses, para impulsar el desarrollo estratégico de sus programas. Un nuevo órgano cuya creación se enmarca en las acciones recogidas en el Plan Estratégico del CIBER 2024-2026 (PECIBER). Este comité nace con el objetivo de proporcionar asesoramiento y orientación en los aspectos estratégicos relacionados con el desarrollo y la innovación de los programas científicos del CIBER.