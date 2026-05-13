El CIBER estudia los efectos en la salud del trabajo nocturno y la alteración del ritmo circadiano

Archivo - Joven trabajando de noche. - PEOPLEIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Varios grupos del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) están liderando el proyecto 'Liver-Moon', que busca entender cómo el trabajo nocturno y la alteración del ritmo biológico pueden impactar en la salud y aumentar el riesgo de enfermedades, con el objetivo de contribuir a nuevas estrategias de prevención de estos efectos.

"Con 'Liver-Moon' buscamos comprender cómo la alteración del ritmo circadiano afecta a procesos clave del metabolismo y si es posible intervenir, por ejemplo, a través de la dieta o la modulación del sulfuro de hidrógeno, para reducir sus efectos sobre la salud", ha explicado la coordinadora del proyecto, Mª Luz Martínez Chantar.

Según ha explicado el CIBER, el trabajo parte de la hipótesis de que las alteraciones de los ritmos circadianos podrían desestabilizar la producción del sulfuro de hidrógeno (H2S), provocando una exacerbación del estrés oxidativo y un aumento del riesgo de disfunción hepática, cerebral y del tejido adiposo, así como de trastornos metabólicos asociados.

Dada la limitada información que se tiene al respecto, 'Liver-Moon' trabaja sobre un enfoque multidisciplinar e innovador para aportar nuevos datos sobre los efectos de la alteración del ritmo circadiano en la producción de H2S y su impacto en la salud. Para ello, se utilizarán modelos murinos y muestras humanas.

Los investigadores buscan modular los efectos perjudiciales a nivel sistémico del trabajo nocturno mediante una aproximación dietética en la que modificarán los niveles de proteínas de plantas, favoreciendo con ello la producción de sulfuro de hidrógeno. Estas aproximaciones se realizarán tanto en periodos cortos de tiempo, tres semanas, como en situación crónicas con tres meses de duración.

En los mismos modelos murinos, administrarán por vía oral compuestos capaces de liberar H2S de forma controlada, como SG-1002 y AP39. En paralelo, estudiarán el efecto contrario, es decir, la inhibición de las enzimas responsables de su producción, como son CBS, CSE y 3MPST, a fin de esclarecer el papel del H2S en distintas condiciones y mejorar la comprensión del estrés oxidativo y de la función hepática y cerebral.

Tras ello, validarán y compararán los resultados observados en los modelos murinos en un estudio observacional con voluntarios sanos de mediana edad con ritmos circadianos alterados y personas mayores en riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer con trastornos del sueño, en los que medirán la producción de H2S y metabolitos asociados.

Junto a Martínez Chantar, coordina este estudio el investigador del área de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES) en la Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca (FIBSAL) Juan P Bolaños. Es uno de los cuatro proyectos seleccionados en la Primera Convocatoria de Proyectos Interáreas CIBER y está dotado con 222.000 euros para un periodo de dos años.

Cuenta también con la participación del grupo CIBERDEM de Montserrat Romero de Pablos, del grupo CIBERNED de José Luis Cantero Lorente y del grupo CIBEROBN de Francisco José Ortega Delgado.