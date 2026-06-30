El CIBER destaca los avances de IMPaCT y el impulso a la investigación en ELA en su Memoria Anual 2025

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha publicado este martes su Memoria Anual 2025, en la que destaca los avances de la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología (IMPaCT) y el inicio de SEED-ALS para impulsar la investigación en esclerosis lateral amiotrófica (ELA), entre otros proyectos que marcaron la actividad de la institución el año pasado.

"El 2025 ha supuesto para nuestro Consorcio CIBER un punto de consolidación y proyección estratégica, tras casi dos décadas de evolución y más de 10 años de funcionamiento como una única red de colaboración multidisciplinar", destaca la introducción de la directora del ISCIII y presidenta del Consejo Rector del CIBER, Marina Pollán.

En su mensaje, Pollán detalla la evolución del CIBER desde la creación de sus primeras áreas de investigación en 2006 hasta convertirse en una de las principales estructuras de investigación biomédica cooperativa del país, integrada en la actualidad por 508 grupos de investigación de 106 instituciones y más de 7.400 profesionales adscritos.

En 2025, la actividad del CIBER ha estado alineada con el Plan Estratégico 2024-2026 y ha contado con hitos que fortalecen la cohesión interna, como la primera convocatoria de proyectos interáreas, que ha permitido impulsar cuatro proyectos semilla sobre envejecimiento, trastornos del sueño e inflamación, en los que participan 38 grupos de investigación del consorcio.

Asimismo, destaca el trabajo del CIBER en la coordinación de los programas IMPaCT del ISCIII. IMPaCT Cohorte incorporó a lo largo del año nuevas líneas de investigación centradas en salud ocular, medioambiente, genómica e integración de historia clínica, mientras que IMPaCT Genómica alcanzó la secuenciación del genoma de más de 2.000 pacientes con enfermedades raras sin diagnóstico y personas con sospecha de cáncer hereditario.

En paralelo, el consorcio alumbró el proyecto SEED-ALS, financiado por el ISCIII con 3,9 millones de euros, que reúne a expertos de referencia nacional para investigar y acelerar el desarrollo de herramientas de diagnóstico y tratamiento de la ELA.

CREACIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO EXTERNO

Durante 2025, también se creó el primer Comité Científico Externo del CIBER, integrado por especialistas de reconocido prestigio internacional, con el objetivo de reforzar la visión estratégica del Consorcio y orientar el desarrollo de futuras líneas de investigación y planificación científica.

En cuanto a innovación y transferencia, el Consorcio se sitúa entre los tres principales organismos públicos de investigación españoles en la solicitud de patentes europeas, con 182 solicitudes registradas entre 2001 y 2020; y ha seguido fortaleciendo la colaboración con empresas a través de su Plataforma de Desarrollo Tecnológico.

A lo largo del año pasado, se presentaron 18 nuevas solicitudes prioritarias de patentes y hubo un desarrollo de 'software' y cinco registros de propuedad intelectual, cuatro relacionados con una 'app' o 'software' y una relativa a designación de medicamento huérfano. Además, se firmaron cinco contratos de licencia.

Además, la entidad destaca en su Memoria Anual el papel de la colaboración público-privada y el aprovechamiento de infraestructuras científico-técnicas singulares como 'Nanbiosis', que han permitido seguir impulsando el desarrollo de nuevas soluciones biomédicas en ámbitos como el cáncer, las enfermedades raras o la medicina personalizada.

La participación ciudadana dio también un "paso decisivo" con el diseño del primer Plan de Acción en Participación Ciudadana 2025-2026, una iniciativa que busca extender de manera coordinada en todas las áreas del Consorcio la implicación activa de pacientes, familiares y ciudadanía en los procesos de investigación biomédica.

Por último, la Unidad de Cultura Científica e Innovación del CIBER, además de realizar diversas actividades de divulgación, renovó su acreditación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), consolidando una trayectoria iniciada en 2017 con la que reafirma su compromiso con el fomento de la cultura científica.