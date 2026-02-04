El CIBER avanza en la medicina de precisión para la prevención del cáncer con el programa GenRisk

Archivo - Científica trabajando en un laboratorio. - VIKTORCVETKOVIC/ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El área de Epidemiología y Salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERESP) está avanzando en estrategias de medicina de precisión que permitan ayudar en la prevención del cáncer a través del subprograma GenRisk, parte del Programa de Investigación en Epidemiología y Control de Enfermedades Crónicas del CIBERESP.

"Este programa es una pieza clave para avanzar en el conocimiento de las interacciones entre las ómicas y las exposiciones ambientales en el origen de las enfermedades crónicas, especialmente cáncer y su aplicación a la prevención y la salud pública", ha explicado su coordinador Víctor Moreno, jefe de grupo del CIBERESP en el Institut Català d'Oncologia y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (ICO-IDIBELL).

El subprograma, que está aportando nuevas dimensiones a iniciativas previas estratégicas del CIBERESP como el Estudio multicéntrico de casos y controles de base poblacional sobre cáncer (MCC-España), celebró el pasado mes de diciembre su reunión anual en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo. El encuentro reunió a personal investigador de referencia en epidemiología genética, genómica, microbioma y farmacogenómica del cáncer.

La reunión fue inaugurada por Víctor Moreno y por el investigador en el Centro Nacional de Epidemiología, del Instituto de Salud Carlos III (CNE, ISCIII), Pablo Fernández Navarro, quienes destacaron la importancia de GenRisk como plataforma colaborativa para el estudio de los factores genéticos y ambientales implicados en el riesgo de cáncer en la población española.

Este encuentro sirvió para presentar avances relevantes en el uso de enfoques ómicos integrados aplicados al cáncer colorrectal, el estudio prospectivo del microbioma humano en población adulta (GCAT-Mb) y el desarrollo de identificadores de marcadores farmacogenéticos con potencial aplicación clínica.

Asimismo, se dedicó un bloque específico a la Cohorte IMPaCT, en el que se expusieron los principales proyectos asociados (IMPaCT-IC, AMBISION y Go-IMPaCT), subrayando su valor estratégico para la investigación epidemiológica de precisión en España.

En este foro, también se dieron a conocer resultados recientes de las iniciativas desarrolladas en el marco de Genrisk sobre biomarcadores metabolómicos séricos, interacciones entre genes y ambiente, como la exposición al agua clorada o al alcohol, y estudios de asociación genómica (GWAS) relacionados con distintos tipos de cáncer.

En paralelo, se mostraron análisis sobre susceptibilidad genética regional en España y herramientas metodológicas para la anotación genética, reforzando la capacidad analítica del consorcio GenRisk.

El encuentro concluyó con una sesión de trabajo dedicada a los aspectos estratégicos de GenRisk, en la que se revisó el estado actual del proyecto, los datos disponibles y trabajos en marcha. Además, se debatieron propuestas de análisis, publicaciones y acciones prioritarias para 2026, así como la planificación presupuestaria y la colaboración con consorcios internacionales.