El CIBER aborda el estigma en salud mental y el riesgo de las redes sociales con más de 300 adolescentes

Archivo - Imagen de recurso adolescente. - EGOITZ BENGOETXEA IGUARAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El área de Salud Mental del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERSAM) ha reunido este viernes a más de 300 estudiantes de ESO y Bachillerato en una jornada de sensibilización sobre la salud mental en la que se han abordado temas como el estigma o el riesgo de adicción de las redes sociales.

En la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, la iniciativa ha permitido a los jóvenes compartir sus opiniones e inquietudes, al tiempo que el personal investigador del CIBERSAM les ha ofrecido información sobre salud mental basada en evidencia científica. La actividad se enmarca en el trabajo del programa de Psiquiatría del Niño y el Adolescente del CIBERSAM, que estima que al menos uno de cada cinco menores presenta algún trastorno mental.

Uno de los talleres se ha centrado en la percepción de los alumnos sobre los trastornos mentales, poniendo sobre la mesa algunos de los prejuicios que aún persisten. En esta actividad, también se ha recurrido a imágenes de artistas y personajes conocidos, como la cantante Taylor Swift o el exfutbolista David Beckham, para mostrar que los problemas de salud mental pueden afectar a personas de perfiles muy diferentes.

Tras ello, una charla ha puesto el foco en el poder adictivo de las redes sociales, con el objetivo de transmitir a los jóvenes cuándo un uso cotidiano de las pantallas puede empezar a ser un problema e interferir en el bienestar y en la vida diaria. "Lo más importante es que los adolescentes entiendan un poco mejor lo que las redes sociales hacen con ellos, para que puedan decir qué hacen con ellas", han asegurado las investigadoras del CIBERSAM encargadas de la conversación Jacquelin Mayoral y Rafaela de la Mata, ambas del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Para terminar, otra de las charlas ha abordado el consumo de cannabis durante la adolescencia y su relación con la salud mental y el desarrollo cerebral. "La adolescencia es una ventana de oportunidad para cuidar y cultivar nuestro cerebro", ha apuntado el psiquiatra infantil Daniel Ilzarbe, investigador del CIBERSAM en el Hospital Clínic de Barcelona y responsable del coloquio.