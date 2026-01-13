CHIP: la mutación silenciosa que puede afectar el corazón de los pacientes con cáncer

Archivo - Coágulo de sangre hecho de glóbulos rojos, plaquetas y hebras de proteína de fibrina - DR_MICROBE/ ISTOCK - Archivo

Aproximadamente 1 de cada 5 pacientes con cáncer que se someten a pruebas genéticas presentan accidentalmente mutaciones en la sangre llamadas hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (conocida como CHIP por sus siglas en inglés), y ahora un estudio realizado por investigadores de Vanderbilt Health (Estados Unidos) revela que esta realidad aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas tras el tratamiento oncológico.

Los hallazgos, publicados en 'JAMA Oncology', respaldan los posibles beneficios de la detección de CHIP en pacientes antes de iniciar el tratamiento oncológico, de modo que se les pueda realizar un seguimiento más estrecho para detectar complicaciones cardíacas.

Hay que tener en cuenta que CHIP es una afección, no una enfermedad, que se caracteriza por variantes relacionadas con la edad en las células madre sanguíneas y suele ser asintomático.

Los investigadores pudieron determinar qué pacientes presentaban CHIP mediante el biorepositorio de Vanderbilt Health, BioVU, para vincular los historiales médicos electrónicos con los datos de secuenciación del genoma completo. Compararon los resultados de salud cardiovascular de los pacientes con CHIP con los de pacientes sin la afección. Todos los pacientes habían sido diagnosticados con tumores sólidos y ninguno había presentado insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica ni arritmia antes del tratamiento oncológico.

Durante un período de 10 años tras el tratamiento, los pacientes con CHIP presentaron una incidencia significativamente mayor de insuficiencia cardíaca (20,3% frente a 14,5%) y enfermedad cardiovascular isquémica (25,3% frente a 18,5%). Este efecto se amplificó en los pacientes que recibieron quimioterapia más intensiva.

"Con frecuencia encontramos CHIP en pacientes con cáncer, pero anteriormente no lo considerábamos un resultado importante para su atención. Ahora sabemos que estos pacientes tienen un mayor riesgo de cardiopatía y probablemente se beneficiarían de la inclusión de cardiólogos en su equipo de atención", declara el autor correspondiente del estudio, el doctor Alexander Bick, profesor asociado de Medicina, titular de la Cátedra Edward Claiborne Stahlman y director de la División de Medicina Genética y Farmacología Clínica.

Los pacientes recibieron quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o una combinación de estos tratamientos. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte no relacionada con el cáncer entre los sobrevivientes de cáncer.

Los investigadores analizaron datos de 8.004 pacientes, y 549 de ellos presentaron CHIP. Hasta donde saben, este es el estudio más amplio hasta la fecha que evalúa la asociación entre CHIP y enfermedad cardiovascular en pacientes con tumores sólidos sometidos a tratamiento oncológico. La mayoría de los pacientes con CHIP eran hombres (54% frente a 45%) y presentaban hipertensión (78% frente a 69%), en comparación con los pacientes sin esta afección.

Estos hallazgos pueden ser valiosos a la hora de realizar pruebas a los pacientes para detectar CHIP antes del tratamiento contra el cáncer para estratificar el riesgo y adaptar el seguimiento de las enfermedades cardiovasculares y ofrecer consultas cardio-oncológicas tempranas, así como considerar estrategias cardioprotectoras.