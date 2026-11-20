Archivo - Niño estudiando haciendo deberes de matemáticas - ALINA BUZUNOVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 19 (EUROPA PRESS)

Una nueva investigación de la Universidad de Tokio (Japón) revela que algunas regiones corticales del cerebro humano se especializan en matemáticas o lenguaje, mientras que otras comparten la responsabilidad de ambos.

Tal y como se publica en 'Science Advances', este matiz enriquece el debate sobre cómo el cerebro procesa ambos tipos de información.

Trabajos previos han indicado que algunas áreas del cerebro colaboran en el procesamiento del lenguaje y las matemáticas. Ahora, Tomoya Nakai y otros investigadores de la Tomoya Nakai han corroborado esta evidencia emergente utilizando características de un modelo de lenguaje extenso para construir modelos de codificación.

Estos modelos predijeron con éxito la actividad neuronal en 32 participantes mientras resolvían problemas matemáticos y estudiaban oraciones. Los resultados mostraron que algunas regiones corticales compartían la responsabilidad del lenguaje y las matemáticas (áreas de generalización entre dominios), y otras se especializaban en cada una. Los análisis también revelaron que, en ocasiones, esta especificidad de dominio variaba según la tarea.

"En conjunto, estos hallazgos ayudan a conciliar las visiones contrapuestas sobre la organización neuronal del lenguaje y las matemáticas", escriben los autores.