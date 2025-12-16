El cerebro 'sintoniza' los signos igual que las palabras, pero en una frecuencia distinta, según un estudio de BCBL

SAN SEBASTIÁN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cerebro 'sintoniza' los signos igual que las palabras, pero en una frecuencia distinta, según un estudio del centro vasco Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL), que revela que "contamos con un mecanismo universal para procesar el lenguaje, independientemente de si este nos llega por el oído o la vista".

La investigación amplía además la red lingüística a nuevas áreas cerebrales y revela que la capacidad de sintonización "es más precisa con la experiencia". El trabajo ha contado con financiación de la Fundación 'La Caixa', el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y el Gobierno Vasco.

Desde el BCBL han explicado que "cuando escuchamos a alguien hablar, nuestro cerebro se sincroniza con el ritmo de la voz del interlocutor para poder comprender el mensaje". El centro de investigación vasco ha descubierto que este mecanismo, conocido como 'cortical tracking', "no es exclusivo del oído: el cerebro también se "sintoniza" visualmente con los movimientos de la lengua de signos, aunque lo hace en una frecuencia diferente".

El estudio, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), proporciona "una evidencia sólida de que el cerebro humano utiliza mecanismos universales para procesar el lenguaje, más allá de si la información llega a través del canal auditivo (habla) o del canal visual (signos)".

"Nuestros resultados confirman que la sincronización entre cerebro y lenguaje es una característica fundamental del procesamiento lingüístico y que va más allá del dominio auditivo", explica Chiara Rivolta, investigadora de BCBL y autora principal del artículo.

Para llevar a cabo este trabajo, el equipo de investigación se enfrentó al reto de medir la complejidad de la señal visual. A diferencia del habla, donde el ritmo lo marcan las sílabas, la lengua de signos transmite información a través del movimiento simultáneo de las manos, el torso y la cabeza.

Utilizando sistemas de captura de movimiento (similares a los usados en videojuegos y cine) y Magnetoencefalografía (MEG) para registrar la actividad cerebral, el equipo comparó a dos grupos de oyentes: uno integrado por personas expertas en Lengua de Signos Española (LSE) y otro por personas que no conocían este idioma.

Los resultados mostraron un rasgo diferencial con respecto al lenguaje oral. Mientras que en el habla el cerebro se sincroniza a ritmos rápidos, en la lengua de signos la actividad neuronal se ajusta a una frecuencia más lenta, conocida como banda delta (0,5-2,5 Hz).

Para visualizar este hallazgo, la autora propone imaginar el cerebro como una radio. "Para el lenguaje hablado, el sintonizador busca ritmos rápidos. Sin embargo, para la lengua de signos, el cerebro utiliza un sintonizador más lento que se bloquea en los ritmos más amplios de los movimientos corporales", detalla Rivolta.

EL PAPEL DE LA EXPERIENCIA

La investigación de BCBL también revela que esta capacidad cerebral de sintonización no es automática, sino que se modula con el conocimiento y la experiencia del idioma.

"Expusimos a los participantes a vídeos en LSE (conocida por el grupo de expertos) y en Lengua de Signos Rusa (desconocida para todas las personas). En quienes sabían signar, la sincronización era mucho más fuerte y precisa con los movimientos que transmiten información lingüística", precisa Rivolta.

Además, las personas con conocimiento de LSE mostraron una sincronización más fuerte en la corteza temporal derecha. Según la experta, esto sugiere que, "al aprender lengua de signos, el cerebro recluta áreas del hemisferio derecho encargadas de procesar la información espacial para descifrar el mensaje lingüístico".

Desde el BCBL han apuntado que este hallazgo "es especialmente relevante porque tradicionalmente se asocia el lenguaje casi exclusivamente al hemisferio izquierdo". Sin embargo, este trabajo indica que la naturaleza visual y espacial de la lengua de signos "moldea cómo el cerebro procesa la información, ampliando la red lingüística a nuevas áreas".

Según los autores, entre los que se incluyen también Mikel Lizarazu, Brendan Costello y Manuel Carreiras, la lengua de signos presenta" una oportunidad única y natural para investigar qué mecanismos cognitivos son universales a todo ser humano y cuáles dependen de la modalidad sensorial".

"Nuestro trabajo restituye un valor científico y social a estas lenguas minoritarias, demostrando que comparten procesos neuronales complejos al mismo nivel que las lenguas habladas", concluye la investigadora.