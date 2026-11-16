Del cerebro a la respiración: nuevas pistas sobre cómo afecta el TDAH a la salud

Archivo - Niño en la consulta del terapeuta. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 (EUROPA PRESS)

Nuevas investigaciones sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) demuestran que esta afección influye en la salud mental y física a lo largo de la vida. Los hallazgos se presentan en Neuroscience 2026, la reunión anual de la Sociedad de Neurociencia (Washington, Estados Unidos).

EL TDAH SE ASOCIA CON EFECTOS QUE VAN MÁS ALLÁ DE LA HIPERACTIVIDAD

Cabe recordar que el TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes en la infancia. Un diagnóstico de TDAH no solo predice peores resultados en el rendimiento académico y la socialización durante la niñez, sino que también se asocia con un mayor riesgo de consumo y abuso de sustancias en la adolescencia y una peor salud mental y física en la edad adulta.

Los investigadores están descubriendo cómo el trastorno afecta a diversos comportamientos, como la respiración, la percepción del tiempo y el consumo de sustancias, e identificando patrones neuronales que podrían originarlos.

Para empezar, expertos del Instituto Weizmann de Ciencias (Israel) observaron cómo los adultos jóvenes con TDAH muestran un patrón respiratorio único que los diferencia de las personas sin TDAH y que cambia con el uso de medicamentos estimulantes.

Expertos de la Universidad Estatal de California (Estados Unidos) comentan cómo las personas con TDAH experimentan una presión de tiempo crónica o una sensación persistente de ir con retraso.

LOS ESCÁNERES DETECTAN MENOS HIERRO EN EL CEREBRO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TDAH

Así, expertos de la Universidad de California (Estados Unidos) observaron cómo las tomografías cerebrales de niños y adolescentes con TDAH muestran niveles más bajos de hierro en el cerebro en comparación con los controles e identifican regiones cerebrales específicas afectadas con el tiempo.

Paralelamente, expertos de la Universidad de Florida (Estados Unidos) apuntan a que los medicamentos para el TDAH podrían ayudar a reducir el consumo problemático de alcohol en adultos jóvenes con TDAH y trastorno por consumo de alcohol.

"Cada vez es más evidente que el TDAH es una afección sistémica más amplia que afecta a diversas variables cerebrales y corporales, más allá de la hiperactividad motora. En conjunto, estos nuevos hallazgos abordan temas de actualidad y ponen de manifiesto la diversidad de áreas en las que se necesita trabajar para comprender mejor el TDAH y, en última instancia, mejorar su diagnóstico y tratamiento", comenta el moderador del evento, Chandan Vaidya, doctor en neurociencia cognitiva de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos), quien estudia cómo se altera la conducta regulatoria en trastornos como el TDAH.