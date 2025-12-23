Cómo el cerebro repara la visión tras un daño traumático

Archivo - Sala de Control médico y radiólogo, diagnóstico exploración del cerebro. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) han utilizado ratones para explorar cómo se recupera el sistema cerebral visual tras una lesión traumática. Según el mismo, el cerebro muestra capacidad para recuperarse de una lesión traumática, lo que contradice en cierta medida la idea generalizada de que las neuronas no se regeneran.

En este trabajo, publicado en 'JNeurosci', Athanasios Alexandris y sus colaboradores de la Universidad Johns Hopkins, monitorearon las conexiones entre las células del ojo y el cerebro tras la lesión. De esta forma descubrieron que las células supervivientes compensaban la muerte celular generando ramificaciones adicionales para conectar con más neuronas cerebrales.

Esta proliferación se produjo a tal grado que las conexiones entre el ojo y el cerebro se igualaron a los niveles previos a la lesión. Las mediciones de actividad mostraron que estas conexiones eran funcionales. Cabe destacar que se observaron diferencias de sexo: las hembras de ratones presentaron una reparación retardada o incompleta.

Según los autores, este trabajo apunta a un mecanismo compensatorio tras una lesión cerebral que difiere entre sexos. "No esperábamos observar diferencias entre sexos, pero esto coincide con observaciones clínicas en humanos. Las mujeres experimentan síntomas más persistentes de conmoción cerebral o lesión cerebral que los hombres", señalan.

"Comprender el mecanismo que subyace a la formación de ramas que observamos -y qué retrasa o impide este mecanismo en las mujeres- podría eventualmente orientar hacia estrategias para promover la recuperación de lesiones traumáticas u otras lesiones neuronales", afirma.

Los investigadores planean continuar explorando los mecanismos subyacentes y por qué pueden ser diferentes en mujeres y hombres.