El cerebro podría repararse mejor de lo que se creía: descubren células capaces de reconstruir zonas dañadas

Archivo - Imagen de recurso de un médico examinando una resonancia magnética del cerebro. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Zúrich (Suiza) han descubierto un mecanismo por el que células especializadas en el soporte y la nutrición del cerebro contribuyen a repoblar las zonas dañadas, enviando nuevos núcleos celulares, lo que apunta a una capacidad de regeneración cerebral mayor de la que se creía tras determinadas lesiones o enfermedades autoinmunes.

Las células gliales son células de soporte y nutrición en el cerebro. Este tipo de células con forma de estrella son llamadas astrocitos y son vitales para el funcionamiento de las neuronas. Suministran nutrientes a las células nerviosas, ayudan a regular el flujo sanguíneo y mantienen sano el tejido cerebral.

Durante mucho tiempo se supuso que cuando se pierden los astrocitos -como ocurre, por ejemplo, en lesiones cerebrales o enfermedades autoinmunes como el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica- el cerebro adulto no puede reemplazarlas por completo.

Ahora, este estudio, realizado por Marina Herwerth y Matthias Wyss, coautores principales del Instituto de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Zúrich (UZH), ha refutado esta suposición: su equipo de investigación, liderado por Bruno Weber, descubrió un grupo especializado de astrocitos regenerativos en el cerebro de ratones vivos que intervienen en el perímetro de la zona dañada del cerebro para reconstruir las células.

"Los hallazgos de nuestro estudio revelan una capacidad previamente desconocida del cerebro adulto para repararse a sí mismo. Apuntan a nuevas formas de favorecer la recuperación de enfermedades que implican la pérdida de astrocitos", ha afirmado el profesor del Instituto de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Zúrich Bruno Weber.

Los investigadores del estudio, publicado en 'Nature Neuroscience', utilizaron microscopía de dos fotones para observar los cerebros de ratones vivos en tiempo real durante varias semanas y mapearon qué genes se activan en qué áreas del cerebro. De esta manera, pudieron identificar los astrocitos especiales que se encargan de reconstruir el tejido dañado.

"Pero estas células no solo se dividen, sino que también envían los núcleos recién formados de sus células hijas a largas distancias para repoblar el área dañada del cerebro y reconstruir la red de astrocitos", explica Weber.

El descubrimiento de cómo los núcleos de las células cerebrales adultas migran a través de las largas prolongaciones estrelladas de los astrocitos hacia el tejido lesionado amplía la comprensión de cómo el cerebro se organiza y regenera tras ciertas lesiones. Si estos mecanismos se pueden activar selectivamente, podrían ayudar a reparar con mayor eficacia el tejido cerebral dañado, restaurar las redes de astrocitos y, por lo tanto, mejorar la recuperación tras ciertos trastornos cerebrales.

"Hemos logrado identificar numerosos genes y vías de señalización que se activan temporalmente durante la reparación. Estos podrían servir como puntos de partida en el futuro para influir en los procesos de regeneración posteriores a la enfermedad y la lesión", finaliza Weber.