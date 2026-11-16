El cerebro de las personas con autismo muestra una mayor variabilidad en su actividad

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MADRID 16 (EUROPA PRESS)

En un artículo de la Universidad de Iowa (Estados Unidos) publicado recientemente en 'Jneurosci', expertos lideraron una colaboración de investigación para comparar la actividad cerebral entre personas con trastorno del espectro autista (TEA) e individuos que no tienen autismo.

Los investigadores analizaron datos previamente recopilados en la Universidad de Indiana y Caltech. Estos datos se midieron registrando la actividad cerebral de adultos con y sin TEA mientras veían diferentes películas. La selección de películas abarcó diversos géneros, como animación, acción, comedia romántica y thriller hitchcockiano. Los investigadores utilizaron los datos de neuroimagen de estas sesiones de visualización para entrenar un modelo computacional que buscaba relaciones entre la actividad cerebral y los sonidos, las imágenes o las características sociales abstractas de las escenas.

Una vez entrenado, el modelo predijo con precisión la actividad en diferentes sistemas cerebrales. Los investigadores destacan la relevancia de este enfoque para el estudio de las dificultades sociales en el TEA, y añaden: "El modelo computacional nos permitió buscar respuestas cerebrales robustas a muchos aspectos diferentes de los contextos complejos y dinámicos de las películas".

Al comparar los promedios grupales, el modelo predijo la actividad en diferentes sistemas cerebrales de manera similar para adultos con y sin TEA. Sin embargo, al comparar a los individuos entre sí dentro de cada grupo, se observó que aquellos con TEA se desviaban más del promedio grupal. Este mayor nivel de variabilidad en la actividad se observó en casi todos los sistemas cerebrales evaluados por los investigadores, pero fue más notable en el sistema cerebral social.

Los investigadores destacan que, dado que los enfoques actuales para comprender y tratar el TEA se basan en comparaciones de promedios grupales, este trabajo subraya la necesidad de una nueva perspectiva. Los resultados sugieren que debemos centrarnos en comprender los detalles de las respuestas cerebrales individuales. El equipo de investigación planea continuar explorando cómo, dónde y cuándo esta variabilidad en la actividad cerebral se relaciona con las diferencias individuales en los comportamientos asociados al TEA.