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MADRID 27 (EUROPA PRESS)

Psicólogos cognitivos de la Universidad de Brown (Estados Unidos) señalan que las personas son sorprendentemente buenas prediciendo cómo evolucionarán las redes sociales con el tiempo, en un nuevo artículo de 'Science Advances'.

Décadas de investigación demuestran que las representaciones mentales de las redes sociales están plagadas de errores, y que las personas suelen identificar erróneamente vínculos existentes e informar sobre relaciones inexistentes. Si bien estas imprecisiones se han interpretado como ruido derivado de las limitaciones de la memoria o la atención, los investigadores de la Universidad de Brown han descubierto una explicación mucho más interesante: estos 'errores' son representaciones precisas de conexiones sociales que simplemente aún no se han producido.

En concreto, el equipo demostró cómo las percepciones erróneas sobre las relaciones sociales sirven como pronósticos adaptativos de cómo evolucionará una red social. "En conjunto, nuestros resultados proporcionan pruebas contundentes de que el cerebro humano no solo representa el mundo social tal como es, sino también lo que se espera que sea en el futuro", apunta la autora del estudio, Oriel FeldmanHall, profesora de ciencias cognitivas y psicológicas afiliada al Instituto Carney de Ciencias del Cerebro de la Universidad de Brown.

FeldmanHall, quien estudia cómo el cerebro se desenvuelve en el mundo social, planteó en primer lugar si las personas pueden, al igual que los algoritmos detrás de Facebook y LinkedIn, usar los patrones de amistad existentes para predecir quiénes serán sus próximos amigos.

Para averiguarlo, el equipo rastreó la evolución de las amistades entre un grupo de estudiantes de nuevo ingreso a lo largo de un año académico, pidiéndoles que informaran sobre sus amigos a partir de una lista de todos los miembros de su red. Utilizando amistades confirmadas mutuamente (en las que ambas personas informan independientemente de una conexión), construyeron instantáneas de la red de amistades real a lo largo de seis fases, desde octubre hasta mayo del año siguiente, es decir, un año académico. También encuestaron a los participantes sobre su conocimiento de las amistades de otras personas, pidiéndoles que informaran quién era amigo de quién en cada fase. Aproximadamente 200 estudiantes participaron en cada fase.

"Al principio, la red social es extremadamente volátil; es decir, durante las primeras semanas de clase hay mucha rotación en cuanto a nuevas amistades", explica FeldmanHall. "Eso empieza a estabilizarse a finales de otoño, así que lo usamos como primer dato para analizar si el conocimiento sobre la red en noviembre permitiría predecir quiénes se harían amigos el semestre siguiente".

Los investigadores descubrieron que los juicios erróneos en el momento predicen sistemáticamente la estructura futura de la red: creer erróneamente que dos personas son amigas predijo la formación posterior de ese vínculo, mientras que no reconocer una amistad existente predijo su disolución. En promedio, los errores actuales de las personas tenían tres veces más probabilidades que el azar de predecir con precisión la aparición de nuevos vínculos.

El estudio reveló que las predicciones eran precisas con una antelación de hasta seis meses, pero FeldmanHall asegura que es posible que estas predicciones sobre futuras amistades se cumplan en plazos aún más largos.

Según los investigadores, este estudio proporciona la primera evidencia conductual de que los errores al juzgar las amistades de los demás anticipan de manera fiable la formación y disolución de vínculos con seis meses de antelación.

En estudios previos, FeldmanHall y la profesora adjunta de Ciencias Cognitivas y Psicológicas Apoorva Bhandari, autoras principales de este trabajo, demostraron que las personas navegan por las redes sociales creando mapas mentales de las conexiones entre conocidos, amigos y amigos de amigos. Los investigadores utilizaron este concepto para explicar los resultados de su nuevo experimento.

"Lo que descubrimos es que las personas que tienen un mapa mental de su red social (de cómo están conectados todos y cuán bien conectados están los individuos en particular) utilizan ese mapa para predecir la formación y la disolución de amistades", detalla FeldmanHall.

Mediante modelos computacionales, los investigadores demostraron que las personas integraban información sobre relaciones para completar su mapa y anticipar conexiones y vínculos entre diferentes personas. La capacidad de predecir dónde surgen o se disuelven nuevas relaciones, a su vez, determinaba cómo evolucionaba la posición de los individuos dentro de la red.

"Todos creamos representaciones mentales de nuestras redes sociales y predecimos quién se conecta con quién, pero algunos lo hacen mejor que otros", apunta FeldmanHall. "El 25% de los participantes con mejor desempeño en nuestro estudio (alrededor de 50 personas) fueron aproximadamente 15 veces mejores que el azar a la hora de predecir futuras relaciones sociales y rupturas, lo cual es asombroso".

Estos hallazgos replantean un antiguo enigma de la cognición social, agrega la autora principal del estudio, Alice Xia, exmiembro del laboratorio de FeldmanHall, quien obtuvo un doctorado en Ciencias Cognitivas de la Universidad de Brown en 2026. "En lugar de reflejar limitaciones en la memoria humana", finaliza Xia, "estos errores revelan una capacidad predictiva sobre hacia dónde se dirigen las relaciones en su comunidad".