El cerebro decide qué recuerdos conservar mientras duermes: la 'etiqueta' que marca lo que no quiere olvidar

Archivo - Mujer durmiendo en una nube. - LJUPCO/ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de York (Reino Unido) han descubierto el mecanismo neuronal que indica al cerebro qué experiencias diarias debe guardar como recuerdos a largo plazo durante el sueño.

Diariamente, nuestra mente se ve bombardeada con miles de datos, pero nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para consolidar estas experiencias en recuerdos duraderos. Esto significa que necesitamos una manera de retener lo más importante y descartar los detalles irrelevantes. Ahora, esta nueva investigación señala el mecanismo neuronal que le indica al cerebro qué experiencias diarias debe guardar como recuerdos a largo plazo durante el sueño.

En el estudio, publicado en la revista 'PLOS Biology', los investigadores analizaron la actividad de las ondas cerebrales mientras los participantes aprendían nuevas asociaciones entre palabras e imágenes. Ya se sabe que, tras el aprendizaje, el sueño desempeña un papel fundamental en la consolidación de los nuevos aprendizajes y su transformación en recuerdos a largo plazo.

Los investigadores descubrieron que, durante el aprendizaje, el cerebro "marca" ciertos recuerdos para procesarlos durante el sueño. Este marcaje permite que, mientras duerme, el cerebro refuerce únicamente lo que considera importante recordar.

Este marcaje se relacionó con un patrón específico de ondas cerebrales conocido como "ritmo theta", presente durante el aprendizaje. La intensidad de estos ritmos theta proporcionó una señal instructiva para ayudar a organizar la actividad cerebral durante el sueño.

Según los científicos, aquellos recuerdos con un ritmo theta particularmente fuerte durante el aprendizaje se fortalecieron preferentemente durante el sueño, lo que en última instancia condujo a una mejor recuperación de la memoria.

De esta forma, los hallazgos demuestran que el cerebro prioriza y refuerza la información importante mediante señales neuronales específicas durante el aprendizaje, las cuales guían los procesos de fortalecimiento de la memoria durante el sueño. Determinar qué decide fortalecer nuestro cerebro durante el sueño podría ayudar a comprender mejor por qué algunas personas son vulnerables a afecciones como la depresión.

El autor principal, el doctor Dan Denis, del Departamento de Psicología de la Universidad de York, expone: "Desde hace tiempo se sabe que dormir bien por la noche es importante para procesar los recuerdos. Cómo decide el cerebro qué es importante recordar y qué se puede olvidar sigue siendo un misterio. Estos nuevos hallazgos ayudan a responder esa pregunta, al descubrir por primera vez una señal de actividad neuronal que indica al cerebro qué experiencias procesar durante el sueño y convertir en recuerdos a largo plazo".

Si recordáramos todo lo que hemos vivido, nuestro cerebro se sobrecargaría rápidamente. Al priorizar selectivamente los acontecimientos importantes de nuestra vida, ya sean emocionalmente relevantes o importantes para el futuro, podemos utilizar nuestras experiencias pasadas para guiar nuestras interacciones con el mundo.

Los investigadores señalan que, si bien la consolidación selectiva de la memoria es vital para el funcionamiento diario, las alteraciones en este proceso de filtrado podrían influir en las afecciones psiquiátricas.

Denis añade: "Si bien priorizar ciertos tipos de información suele ser adaptativo, hay casos en los que esto se vuelve desadaptativo. Por ejemplo, en la depresión, las personas tienden a destinar demasiados recursos atencionales a la información negativa, mientras ignoran o minimizan las experiencias más positivas. Nuestros nuevos hallazgos arrojan nueva luz sobre los procesos cerebrales que determinan lo que finalmente se recuerda, y pueden abrir nuevas vías para comprender y tratar problemas comunes de salud mental como la depresión".