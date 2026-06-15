Cerca del 60% de la población duerme menos de 7 horas: por qué cada vez nos cuesta más dormir bien

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MADRID, 15 Jun. (EDIZIONES) -

Dormimos menos, nos acostamos más tarde, y cada vez son más las personas que se levantan con la sensación de no haber descansado lo suficiente. La evidencia científica apunta a que no se trata de una simple percepción: en poco más de un siglo hemos perdido más de una hora de sueño por noche y millones de personas viven con una privación crónica de descanso.

La luz artificial, las pantallas, la hiperconectividad, el estrés permanente, y unos horarios sociales cada vez más tardíos están alterando nuestros ritmos biológicos. Pero las consecuencias van mucho más allá del cansancio: la falta de sueño se relaciona con problemas cardiovasculares, metabólicos, cognitivos, e incluso con un envejecimiento acelerado del organismo.

¿Por qué dormimos peor que antes y qué podemos hacer para recuperar un sueño de calidad? El presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES), el doctor Carlos Egea, analiza las causas de este fenómeno y ofrece las claves para combatirlo.

POR QUÉ NO DORMIMOS LO QUE NECESITAMOS

Explica durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus que, si miramos los documentos científicos que existen actualmente en torno a la privación de sueño, se observa que hasta 1900 se dormía en torno a más de 8 horas diarias, y a pesar del entorno y del estrés de la época, superior al actual de la población europea, y favorecido por las guerras, y ahora que hemos pasado a dormir menos de 7 horas.

"Esto está constatado por documentación reciente. Y no sóolo hemos cambiado de forma de dormir, que antes era un sueño bifásico, 4 horas en 4 horas; sino también en que dormimos menos de 7 horas y además cerca del 60% de la población española lo hace así", resalta este especialista

Esto es debido, según justifica, a que entonces no existía la luz, responsable de que nos haya cambiado el cómo dormimos; pero también fruto de la industrialización, que ha modificado cómo dedicamos el tiempo a dormir y a trabajar; y después, es consecuencia también de la cultura de la inmediatez actual. "Estos tres factores hacen que durmamos cada vez menos, llegando a unos extremos que como raza no nos podemos permitir", advierte el doctor Egea.

Según la Academia Americana del Sueño (AASM por sus siglas en inglés), la cantidad de sueño que debe dormir una persona varía de una a otra, si bien los adultos necesitan de media entre 7-8 horas cada noche, los adolescentes una media de nueve horas de sueño, y los niños pequeños de 9 horas o más de sueño cada noche, dependiendo de su edad.

UN PROBLEMA ESPECIAL QUE TIENE ESPAÑA

Pero a todo esto se le suma un problema especial que tenemos en España y es que nuestro horario es diferente del que realmente nos correspondería en función de las horas solares, de manera que no tenemos las mismas ventanas de oportunidad para dormir o hacer actividades relajantes previamente.

"En España el tiempo de luz va demasiado lejos a lo largo de la tarde y no nos deja una ventana de oportunidades para dormir lo que deberíamos. El sol en nuestro país se esconde dos horas más tarde de lo que debería ser idóneo para nuestro organismo en verano. Si viviéramos en el GMT que nos toca anochecería a las 20.30 horas y nos daría una ventana de 4,5 horas de oportunidades para fomentar ese descanso nocturno", argumenta el presidente de FESMES.

A esto se le añade el fenómeno recientemente de las redes sociales, y por el que el colectivo de los adolescentes se ha sumado a esa privación de sueño que hay en los adultos españoles hasta los 65 años. Y es que, el doctor Egea remarca que no sólo es la luz de las pantallas la que puede favorecer la privación de sueño, sino también las emociones que nos generan esas redes sociales, como el estar alerta por si nos responden a un whatsapp o le dan a me gusta en una publicación que acabo de hacer.

A su vez, recuerda que el ritmo de vida actual, el estrés mantenido que presentamos, lleva a muchas personas a tomar sustancias para estar despiertos: "Cada vez son más personas las que necesitan estimulantes como la cafeína, y otras pastillas para frenar la velocidad a la que vamos en el día a día y poder iniciar nuestro sueño en condiciones, como los hipnóticos y los ansiolíticos".

NOS METEMOS EN LA CAMA PERO NOS CUESTA CADA VEZ MÁS DORMIR

Pero es que no queda ahí la cosa porque el doctor Egea llama la atención sobre un punto que está cada vez cobrando más importancia y es el impacto en el inicio del sueño, o la latencia no REM. "Desde que hay luces apagadas y cerramos los ojos y nos dormimos se está incrementando el tiempo que no pasa. No es la hora ya sola en la que iniciamos el sueño, sino el tiempo en el que nos dormimos, a veces llamado de 'insomnio de inicio', y que hace que haya un gran grupo con problemas de insomnio crónico", sostiene este especialista en Medicina del Sueño.

Aquí recuerda que se considera que el tiempo de sueño debe ser el 80% del tiempo que pasamos en la cama para que sea eficiente. "Pero el estrés y las pantallas generan una menor calidad de nuestro sueño debido al ruido ambiental, y a todo lo que hay en torno al dormir, que se ha considerado que es tiempo perdido y por ello no hacemos nada por recuperarlo", lamenta este experto.