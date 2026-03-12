Cerca de 500.000 personas en España padecen glaucoma y no lo saben, según la Sociedad Española de Glaucoma

Archivo - Ojo. - KYOSHINO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 500.000 personas en España padecen glaucoma y no lo saben, según ha advertido la Sociedad Española de Glaucoma (SEG), con motivo del Día Mundial del Glaucoma, que se celebra el 12 de marzo.

Los especialistas en salud visual han alertado sobre la magnitud de esta "enfermedad silenciosa" que constituye la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. En España, esta enfermedad afecta a entre el 2 y el 3 por ciento de la población general, lo que supone alrededor de 1.300.000 personas. De ellos, el 40 por ciento desconoce que padece la enfermedad. La prevalencia se eleva hasta el 6 por ciento en mayores de 65 años, y se espera que estas cifras aumenten en los próximos años con el envejecimiento de la población.

El principal problema es que en las fases iniciales de la enfermedad no se produce ni dolor ni síntomas evidentes. La visión central suele mantenerse estable durante años, mientras la visión periférica se va reduciendo de forma progresiva, y cuando el paciente percibe dificultades visuales claras, el daño "suele ser ya irreversible".

El especialista en glaucoma del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftanmología - ICQO, Rodríguez Agirretxe, ha señalado que "perder visión periférica puede generar ansiedad o inseguridad, incluso antes de que el paciente note síntomas claros".

Por ello, esta enfermedad no solo impacta en la vista, sino también en la confianza y en la independencia de las personas afectadas. "Aunque al principio es muy sutil, con el tiempo puede dificultar tareas tan simples como reconocer caras o desplazarse con seguridad", ha seguido.

Esta enfermedad neurodegenerativa afecta al nervio óptico y provoca una pérdida progresiva del campo visual, y suele estar relacionada con un aumento de la presión intraocular, aunque "puede desarrollarse incluso con niveles considerados normales".

Los tratamientos actuales, aunque no puedan revertir el glaucoma, permiten "frenar o ralentizar" su avance en la mayoría de los casos. Estas terapias incluyen colirios hipotensores para reducir la presión intraocular, tratamientos con láser y cirugía en casos avanzados o cuando el tratamiento farmacológico no es suficiente. Estos tratamientos tienen el objetivo de "preservar la visión útil el mayor tiempo posible" y "evitar la progresión hacia estadios de discapacidad visual severa".

"Hoy disponemos de tratamientos muy eficaces para frenar la enfermedad. El verdadero problema es el diagnóstico tardío. Si detectamos el glaucoma a tiempo, podemos evitar que evolucione hacia situaciones de ceguera.", ha detallado Agirretxe.

REVISIONES OFTALMOLÓGICAS

En este contexto, la detección precoz es la única herramienta eficaz frente a esta enfermedad. Las revisiones oftalmológicas incluyen medición de la presión intraocular, exploración del nervio óptico, pruebas de campo visual y técnicas de imagen para analizar la estructura del nervio óptico. Mediante ellas, se puede identificar el glaucoma antes de que cause un daño significativo.

El especialista ha declarado que se recomienda "realizar controles periódicos a partir de los 40 años y, especialmente, en personas con antecedentes familiares de glaucoma, miopía elevada, diabetes o hipertensión".

Por último, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares ha subrayado la importancia de un apoyo integral que aborde "tanto el aspecto físico como el emocional de quienes conviven con glaucoma". En este sentido, la vicepresidenta de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, Delfina Balonga, ha asegurado que su objetivo es "que las personas diagnosticadas no se sientan solas frente a la enfermedad".

"Ofrecemos atención psicológica, servicios de orientación y asesoramiento. Nuestra actividad es prácticamente online aunque también nos juntamos presencialmente de manera más puntual", ha concluido Balonga.