¿Cepillos de dientes clásicos o de silicona? Cuáles son mejores contra la placa y más seguros con las encías

Archivo - Padre y niño limpiándose los dientes. Higiene dental. Cepillarse los dientes. - HERO IMAGES - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Las patologías bucales son las enfermedades no transmisibles más prevalentes a nivel mundial, que afectan a 3.500 millones de personas, con un impacto desproporcionado en quienes viven en países de ingresos bajos y medios.

Ahora, una revisión de estudios, realizada por investigadores de Canadá y Estados Unidos, publicada en la revista 'PLOS Global Public Health', ha revelado que los cepillos de dientes de silicona son eficaces para eliminar la placa, tienen un menor riesgo de traumatismo gingival, son adecuados para poblaciones específicas y obtienen mejores resultados en las evaluaciones de impacto ambiental.

Según los investigadores, a pesar de ser en gran medida prevenibles mediante una higiene bucal adecuada, las estrategias actuales de promoción de la salud bucal dependen en gran medida de cepillos de dientes de plástico y nailon, lo que presenta desafíos tanto ambientales como de accesibilidad.

Por ello, en respuesta a la creciente necesidad de soluciones de salud bucal preventivas sostenibles y asequibles, ha aumentado el interés en alternativas a los cepillos de dientes convencionales. Ahora, esta revisión exploratoria buscaba como objetivo resumir la literatura global sobre cepillos de dientes de silicona, una herramienta subutilizada en el cuidado bucal preventivo.

Una búsqueda sistemática en cinco bases de datos, complementada con la revisión de referencias, identificó diez estudios en inglés que investigaban los cepillos de dientes de silicona.

Los hallazgos sugieren que los cepillos de dientes de silicona son eficaces para eliminar la placa, tienen un menor riesgo de traumatismo gingival, son adecuados para poblaciones específicas y obtienen mejores resultados en las evaluaciones de impacto ambiental.

Estas características podrían hacer que los cepillos de dientes de silicona sean especialmente adecuados para poblaciones desatendidas, personas con necesidades específicas de salud bucal y consumidores con conciencia ambiental.

Esta revisión también demostró que estos cepillos de dientes siguen estando poco investigados y subutilizados, lo que subraya la necesidad de realizar más estudios de alta calidad para evaluar su eficacia, seguridad y una implementación más amplia.

Los investigadores precisan que impulsar su desarrollo requerirá una inversión específica en ensayos clínicos, investigación de diseño y estudios de implementación en diversos entornos, pero entienden que, medida que la salud bucal adquiere mayor relevancia en la agenda de salud global, innovaciones como los cepillos de dientes de silicona ofrecen una vía hacia enfoques más equitativos, sostenibles y centrados en el usuario para la higiene y la prevención de enfermedades.