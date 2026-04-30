Las células T reguladoras despiertan "gran interés" para futuras terapias frente a cáncer y patologías autoinmunes

Equipo organizador del ISCIII y ponentes de la jornada. - ISCIII

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha celebrado esta semana en el Centro Nacional de Microbiología (CNM) una jornada científica sobre las células T reguladoras (Treg), que según las coordinadoras del encuentro están despertando "gran interés" en la investigación biomédica para futuras terapias frente a diferentes enfermedades, como el cáncer o las patologías autoinmunes.

Aunque representan una fracción minoritaria del sistema inmunitario, estas células desempeñan un "papel esencial" en el control de la respuesta inmunitaria, la regulación de la inflamación y los mecanismos de tolerancia inmunológica, según ha informado el ISCIII en un comunicado.

La jornada ha sido organizada por el Área de Inmunología del CNM-ISCIII y ha estado coordinada por las investigadoras Elena Lorente, Inmaculada Moreno e Isabel Cortegano. Su celebración, coincidiendo con el Día Internacional de la Inmunología, ha tenido lugar también en el marco de la Semana Europea de la Inmunización, dedicado este año a las citadas células T reguladoras.

Tras la apertura y bienvenida por parte de la subdirectora general del ISCIII, Isabel Jado, y la investigadora del Área de Inmunología Begoña Galocha, la investigadora del CNM Andrea Rivera ha ofrecido la primera de las cinco charlas que han protagonizado el encuentro. Rivera se ha centrado en la importancia de detectar epítopos del antígeno leucocitario humano (HLA) de clase I procedentes de proteínas no convencionales.

Estas moléculas son fundamentales para el reconocimiento inmunitario, ya que diferencian células propias de extrañas, y pueden convertirse en una diana para desarrollar terapias avanzadas personalizadas contra tumores de mal pronóstico.

A continuación, Inmaculada Márquez, también del CNM-ISCIII, ha presentado un estudio sobre el desarrollo y validación de un test diagnóstico 'in vitro' para la monitorización de inmunidad celular frente a citomegalovirus (CMV), que presenta una seroprevalencia cercana al 70 por ciento en la población mundial y supone un problema de salud pública, en especial para mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas.

Márquez ha destacado la necesidad de desarrollar nuevas herramientas diagnósticas para evaluar la inmunidad celular frente a este virus, ya que los métodos que se utilizan en la actualidad presentan diversas limitaciones. Según ha señalado, un test basado en la cuantificación de la inmunidad celular, mediante biomarcadores específicos de la respuesta inmunitaria frente al virus, podría ser una alternativa eficaz.

POSIBLE TERAPIA TRAS TRASPLANTE CARDÍACO INFANTIL

En la tercera ponencia, Marjorie Pion, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha expuesto una línea de investigación basada en el desarrollo de células T reguladoras derivadas del timo pediátrico como posible terapia tras trasplante cardíaco infantil. Según ha explicado, estas células muestran mayor calidad y estabilidad que las Treg obtenidas de sangre periférica, pueden producirse en grandes cantidades, y se está estudiando su uso de manera alogénica como una aproximación segura y potencialmente eficaz para restaurar la regulación inmunitaria.

Por su parte, el investigador del CNM José Carlos Solana ha puesto el foco en la búsqueda de vacunas contra las leishmaniasis, frente a las que no existen vacunas aprobadas para humanos. Por ello, ha destacado la importancia de profundizar en la biología del parásito y de estudiar en detalle cómo las personas que han superado la enfermedad desarrollan inmunidad frente a nuevas infecciones.

La jornada ha concluido con una presentación ofrecida por Balbino Alarcón, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, que se ha centrado en el receptor de la célula T (TCR), capaz de reconocer péptidos derivados de antígenos presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. A pesar de su baja afinidad, el TCR es capaz de activar linfocitos T del sistema inmunitario con una especificidad y sensibilidad muy altas, de manera que los linfocitos T pueden ser activados por menos de una decena de complejos antígeno/MHC específicos.

Su grupo de investigación propone que esta alta especificidad se debe a fenómenos de cooperatividad entre moléculas del TCR diferentes, con evidencias de que el TCR se organiza en oligómeros y de que existe una transmisión de señales de uno a otro. Estos fenómenos de cooperatividad pueden ser fundamentales para el diseño de nuevas terapias que impliquen como células efectoras a los linfocitos T y su señalización a través del TCR.