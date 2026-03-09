Células madre 'invisibles' al sistema inmunitario: un avance que podría revolucionar los trasplantes

Archivo - Cirugía, sutura, quirófano. - TWILIGHTSHOW/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Hong Kong (China) y del del Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum (Canadá) publicado en 'Stem Cell Reports' demuestra que las células madre pluripotentes humanas (hPSC) modificadas genéticamente pueden superar el rechazo inmunitario en ratones con sistemas inmunitarios humanizados, sobreviviendo cinco meses en un modelo de trasplante riguroso.

Los hallazgos constituyen una prueba de principio para el desarrollo de una posible línea de hPSC de donante universal diseñada para resistir el ataque inmunitario.

Dirigido por Danny Chan, de la Universidad de Hong Kong, y Andras Nagy, del Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum, Sinai Health, el equipo de investigación insertó ocho genes inmunosupresores en una sola línea de hPSC para dotarlas de resistencia al rechazo inmunitario. Al trasplantarlas bajo la piel de ratones reconstituidos con un sistema inmunitario humano, las hPSC sin modificar fueron rápidamente rechazadas debido a un desajuste inmunológico. En cambio, las células modificadas genéticamente sobrevivieron hasta el final del experimento de cinco meses, lo que demuestra que estaban ocultas al reconocimiento inmunitario, incluso en el entorno altamente inmunorreactivo de la piel.

Para mejorar la seguridad, los investigadores incorporaron un gen adicional que hace que las células sean susceptibles a un fármaco específico, lo que permite su eliminación si se produce un crecimiento indeseado. Este interruptor "SafeCell" se probó en el modelo murino y detuvo con éxito el crecimiento de las células trasplantadas.

A medida que las terapias celulares derivadas de hPSC se incorporan a la práctica clínica, incluyendo ensayos recientes dirigidos a la enfermedad de Parkinson y la diabetes tipo 1, el rechazo inmunitario sigue siendo un desafío importante. Si bien las hPSC autólogas (específicas para cada paciente) pueden reducir la incompatibilidad inmunitaria, la generación de productos celulares individualizados es una tarea costosa y requiere mucho tiempo. Las estrategias de ingeniería genética, como la demostrada en este estudio, ofrecen un enfoque alternativo.

Aunque estos resultados establecen una prueba de principio de que las hPSC de donantes universales diseñadas pueden evadir las respuestas inmunes en un modelo preclínico, se requerirán más estudios para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo de dichos productos celulares en futuros entornos preclínicos y clínicos.