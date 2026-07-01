Las células inmunitarias de la piel que podrían marcar cómo responde el sistema inmunitario

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MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comunicación entre la piel y los ganglios linfáticos de drenaje es crucial para las respuestas inmunitarias a las lesiones cutáneas. Los vasos linfáticos desempeñan un papel fundamental en esta comunicación al transportar antígenos desde la piel hasta los ganglios linfáticos, y los mecanismos que comprometen la función linfática dérmica pueden alterar la inmunidad cutánea.

Según una nueva investigación en ratones de la Universidad Cornell (Estados Unidos) las células inmunitarias especializadas de la piel llamadas células de Langerhans (CL) podrían regular el desarrollo de los vasos linfáticos en la infancia y modular las respuestas inmunitarias en la edad adulta. La eliminación de las CL en ratones jóvenes afectó el transporte de antígenos a los ganglios linfáticos de drenaje, lo que debilitó las respuestas de las células T en etapas posteriores de la vida.

"Nuestros datos [...] plantean la posibilidad de que las enfermedades inmunitarias en la edad adulta reflejen una alteración del eje CL-linfático en la infancia", escriben los autores en la publicación en 'Science Immunology'.

Las CL son células presentadoras de antígenos residentes que regulan las respuestas inmunitarias y la función tisular en la piel. También expresan altos niveles de factores angiogénicos que promueven el crecimiento de los vasos sanguíneos durante la cicatrización de heridas, pero no estaba claro si también podían influir en el desarrollo linfático.

Para investigarlo, los autores analizaron la piel de la oreja de ratones jóvenes que carecían de CL y encontraron menos células endoteliales linfáticas (CEL) y alteradas, así como un drenaje linfático reducido. La secuenciación de ARN de célula única reveló que las CL podrían afectar la expresión génica de las CEL y, por lo tanto, modular sus características.

Además, los investigadores determinaron que las células de Langerhans (CL) pueden actuar directamente sobre las células endoteliales linfáticas (CEL) de la piel a través de los factores de crecimiento VEGF-C y PlGF para promover el desarrollo linfático.

Los investigadores también demostraron que la interrupción de la expansión linfática en las primeras etapas de la vida comprometía el transporte de antígenos a los ganglios linfáticos y disminuía las respuestas de las células T en ratones adultos. La restauración de las CEL de la piel y la mejora de la expansión linfática con el tratamiento con VEGF-C y PlGF recuperaron las respuestas de las células T a los antígenos.

Los autores especulan que futuras investigaciones podrían aportar información sobre dianas terapéuticas para enfermedades autoinmunes e inflamatorias que podrían implicar anomalías inmunitarias mediadas por las CL.