Células CAR-T 'con memoria' que no se agotan: así quieren frenar las recaídas del cáncer y el VIH

Archivo - Las células T trabajan para combatir el cáncer, la inmunoterapia, la terapia con células T car. - ISTOCK/ DESIGN CELLS - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación dirigido por científicos del Colegio de Medicina Albert Einstein (Estados Unidos) ha desarrollado una nueva estrategia para diseñar células inmunitarias que prolongan drásticamente su eficacia tras su infusión en pacientes para combatir el cáncer y el VIH, abordando así una importante limitación de los tratamientos actuales.

UN “ARMA VIVA” CONTRA EL CÁNCER Y EL VIH

Sus hallazgos, publicados en 'Science Advances', describen un método de fabricación que, en comparación con el proceso existente, genera células inmunitarias más duraderas que proporcionan un control más sostenido de los cánceres de sangre humanos y la supresión de la infección por VIH en modelos murinos.

"Nuestro objetivo era diseñar células inmunitarias terapéuticas para que no solo fueran potentes asesinas, sino también de larga duración y capaces de autorenovarse, para extender notablemente su efectividad después de la infusión en los pacientes", detalla el autor principal Harris Goldstein, profesor de pediatría y de microbiología e inmunología y director del Centro Einstein-Rockefeller-CUNY-Mount Sinai para la Investigación del SIDA .

"Al mejorar la forma en que generamos células CAR-T, un tratamiento que actúa como un 'fármaco vivo', prolongaríamos su actividad funcional y prevendríamos la recaída de la enfermedad después de que su potencia disminuya". El doctor Goldstein también ocupa la Cátedra Charles Michael en Enfermedades Autoinmunes en Einstein.

Para potenciar las respuestas inmunitarias específicas de la enfermedad en los pacientes, se producen células CAR-T extrayendo las células T inmunitarias de la persona e insertando genes que las reprograman para que actúen como misiles guiados que reconocen y eliminan selectivamente las células cancerosas o las células infectadas por virus.

Tras generarse en el laboratorio, las células CAR-T modificadas se infunden de nuevo en los pacientes, donde buscan y eliminan las células malignas o infectadas objetivo. Sin embargo, la eficacia a largo plazo de esta terapia se ha visto limitada por un obstáculo importante. Si bien la terapia CAR-T puede producir inicialmente remisiones drásticas, su capacidad de destrucción suele disminuir con el tiempo. En aproximadamente la mitad de los pacientes con cáncer tratados, a medida que disminuye la actividad de las células CAR-T, el cáncer reaparece.

El mismo problema de persistencia ha limitado los esfuerzos para extender la terapia CAR-T al tratamiento de las personas con VIH. Los medicamentos antirretrovirales (TAR) actuales pueden suprimir la producción de VIH a niveles indetectables, pero no pueden eliminar las células inmunitarias ya infectadas. Si se interrumpe este tratamiento, el virus oculto en las células inmunitarias de los reservorios de VIH latentes y de larga duración se reactiva para restablecer la infección generalizada. Como resultado, las personas con VIH deben tomar TAR de por vida, lo que puede provocar efectos secundarios metabólicos, neurológicos, cardiovasculares y de otro tipo.

Para lograr una cura funcional para el cáncer y el VIH usando células CAR-T, las células diseñadas necesitarían patrullar el cuerpo durante años, continuamente buscando y eliminando células malignas o infectadas residuales, un nivel de persistencia funcional a largo plazo aún no alcanzable usando los métodos de fabricación actuales. Para superar este inconveniente, los investigadores desarrollaron un enfoque alternativo para producir células CAR-T usando un andamio de proteína especialmente diseñado llamado HCW9206. Este andamio une tres citocinas naturales (las proteínas de señalización celular inmunitaria, IL-7, IL-15 e IL-21) que se sabe que promueven la supervivencia de las células T y la memoria inmunitaria. Cuando el equipo usó este andamio multicitocina para generar células CAR-T en lugar del protocolo de activación estándar, los resultados fueron sorprendentes.

Las células CAR-T producidas con un armazón multicitocina conservaron una potente capacidad para combatir enfermedades. Más importante aún, más de la mitad de estas células CAR-T pertenecen a una población poco común conocida como células madre T de memoria, células longevas capaces de autorrenovarse y generar nuevas oleadas de combatientes inmunitarios altamente activos con el tiempo. En cambio, menos del 5% de las células CAR-T producidas mediante el método convencional mostraron este perfil de longevidad, similar al de las células madre.

"Las células madre T de memoria se consideran cruciales para la persistencia inmunitaria a largo plazo", aporta el doctor Goldstein. "Pueden reponer continuamente el conjunto de células CAR-T activas, un atributo crucial para su éxito a largo plazo en la lucha contra el cáncer y la infección por VIH".

UN FUTURO CON MENOS RECAÍDAS Y ESPERANZA DE REMISIÓN SIN FÁRMACOS

En un modelo murino de leucemia humana, tanto las células CAR-T convencionales como las generadas mediante un armazón multicitocina eliminaron las células cancerosas humanas tras el tratamiento inicial. Sin embargo, unas semanas después, cuando los investigadores simularon una recaída del cáncer reinfundiendo estas células leucémicas en los ratones, solo las células CAR-T generadas mediante un armazón multicitocina generaron una fuerte respuesta de "recuperación", aumentando su número de nuevo y previniendo la recurrencia del tumor.

Por otra parte, en un modelo murino humanizado de infección por VIH, las células CAR-T generadas mediante un armazón multicitocina mostraron una mayor potencia antiviral al eliminar significativamente más células infectadas por el VIH que las células CAR-T fabricadas convencionalmente. Además, las células CAR-T generadas a partir de pacientes con VIH mediante la nueva técnica de producción de armazones multicitocina erradicaron con éxito las células infectadas por el VIH.

Los hallazgos de esta investigación podrían tener importantes implicaciones en el campo de las células CAR-T. "Ahora que hemos demostrado que podemos generar células CAR-T potentes y de mayor duración, podríamos reducir las tasas de recaída del cáncer de sangre y mejorar la remisión a largo plazo en pacientes con cáncer", explica el doctor Goldstein.

"En el caso del VIH, las células inmunitarias con esta capacidad de resistencia podrían algún día ayudar a mantener el control viral tras suspender la terapia antirretroviral, un paso crucial hacia la remisión sostenida sin fármacos y, potencialmente, hacia una cura funcional", sostiene.