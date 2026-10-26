Las células cancerosas 'zombi': el mecanismo que permite a algunos tumores resistir la quimioterapia

Archivo - Célula de cáncer humano. - LUISMMOLINA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Científicos del Trinity College de Dublín (Irlanda) han logrado un importante avance en la comprensión de cómo las células cancerosas pueden evadir los efectos letales de la quimioterapia y entrar en un "estado similar al de un zombi", llamado senescencia prematura, que puede atraer las propiedades cicatrizantes del sistema inmunitario, tal y como se publica en 'Science Advances'.

Si bien el sistema inmunitario protege de las infecciones, también desempeña un papel fundamental en la coordinación de la reparación y el reemplazo del tejido dañado, un proceso conocido como cicatrización de heridas. La capacidad cicatrizante del sistema inmunitario estimula la división celular dentro del tejido dañado para reemplazar las células perdidas por la lesión y aporta nutrientes y oxígeno adicionales al tejido afectado mediante la formación de nuevos vasos sanguíneos.

Este es un proceso complejo y altamente coordinado que garantiza que las nuevas células se produzcan solo donde y cuando se necesitan.

Sin embargo, los cánceres pueden aprovechar estas capacidades de cicatrización para sus propios fines, haciéndose pasar por tejido dañado y engañando al sistema inmunitario para que ayude a las células malignas a dividirse y obtener oxígeno y nutrientes adicionales en lugar de destruirlas. Por estas razones, se ha descrito a los cánceres como "heridas que no cicatrizan", pero aún no se comprende del todo cómo activan las capacidades de cicatrización del sistema inmunitario.

En este trabajo, los científicos del Instituto Smurfit de Genética del Trinity College de Dublín han descubierto que unas moléculas llamadas Proteínas Inhibidoras de la Apoptosis (IAP, por sus siglas en inglés) pueden permitir que los tumores escapen a los efectos letales de los fármacos quimioterapéuticos de uso común.

Liderados por el profesor Seamus Martin, catedrático Smurfit de Genética Médica, y el doctor Gokhan Gunay, investigador postdoctoral, los expertos descubrieron que las IAP funcionaban en este contexto neutralizando los efectos citotóxicos de unas moléculas llamadas "receptores de muerte" que se activaban en respuesta al daño del ADN provocado por la quimioterapia.

Además, en lugar de simplemente permitir que los tumores escaparan a los efectos citotóxicos de los fármacos quimioterapéuticos, las IAP permitieron que las células tumorales supervivientes entraran en un estado muy inusual similar al de un zombi, llamado "senescencia prematura", que convierte a las células en coordinadoras de la cicatrización de heridas, capaces de orquestar una respuesta inmunitaria beneficiosa y ayudar a los tumores a recuperarse de la quimioterapia.

Las células senescentes son células inactivas, similares a zombis, que experimentan cambios drásticos a los pocos días de la quimioterapia. Entre estos cambios, aumentan su tamaño casi diez veces en comparación con una célula normal y potencian la expresión de genes relacionados con la cicatrización de heridas. Estas alteraciones les confieren una mayor capacidad para secretar mediadores inflamatorios, lo que atrae a las células del sistema inmunitario. Se cree que la acumulación de células senescentes en los tejidos con la edad también contribuye a los procesos inflamatorios asociados al envejecimiento, así como al deterioro de la función normal de muchos tejidos.

Los científicos de Trinity también descubrieron que las células senescentes formadas en respuesta a la quimioterapia dependen en gran medida de las IAP para su supervivencia. Por consiguiente, los compuestos que neutralizan las IAP (denominados antagonistas de las IAP) eliminan selectivamente las células senescentes al reactivar el programa de autodestrucción del receptor de muerte dentro de estas células.

Los tumores que evaden la quimioterapia siguen representando un gran desafío para los médicos que tratan a pacientes con cáncer. Las mejores opciones de tratamiento que neutralizan un mayor número de estos tumores prometen mejorar la calidad de vida y las tasas de supervivencia, pero para lograrlo, los científicos necesitan comprender cómo funcionan los tumores y dónde pueden residir sus puntos débiles. Esta investigación aísla un nuevo mecanismo que explica cómo algunos tumores evaden la muerte y utilizan el sistema inmunitario del cuerpo para favorecer su recuperación, además de identificar nuevos tratamientos farmacológicos prometedores (antagonistas de IAP) que los eliminan.

En relación con los hallazgos, el profesor Martin declara que "descubrir cómo los tumores pueden evadir los efectos letales de la quimioterapia y entrar en senescencia es un problema importante y complejo". "Estos nuevos hallazgos sugieren maneras en las que podríamos reducir las defensas de los tumores neutralizando las IAP después de la administración de fármacos quimioterapéuticos, lo que debería bloquear su entrada en la senescencia y matar más células del tumor", concluye.