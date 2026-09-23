El CCARS señala que se necesitan más estudios sobre los posibles efectos reproductivos de las radiofrecuencias

Archivo - Imagen de antenas de telefonía en el tejado de una casa en la ciudad de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) señala, a partir de una revisión sistemática de estudios encargada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que "la evidencia experimental disponible no permite establecer una toxicidad reproductiva general de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia (CEM-RF)" y que existe una "necesidad clara para futuras investigaciones" para mejorar la caracterización de la exposición.

La revisión analiza estudios experimentales realizados principalmente en mamíferos no humanos sobre fertilidad, evolución del embarazo, tamaño de las camadas, peso y longitud de los fetos, malformaciones y efectos posteriores sobre la descendencia.

Entre los resultados, los 24 estudios sobre el tamaño de las camadas no encontraron diferencias relevantes entre los animales expuestos y los controles, con una evidencia calificada como de alta certeza. Los animales expuestos sí presentaron una mayor frecuencia de fetos reabsorbidos o muertos, aunque con una certeza de evidencia baja.

En cuanto al peso fetal, un metaanálisis de 48 estudios encontró una pequeña reducción en los fetos expuestos, con una certeza de evidencia moderada. También se observaron algunas asociaciones con una menor longitud fetal y una mayor frecuencia de determinadas malformaciones, aunque con una certeza de evidencia menor.

La revisión señala una necesidad clara de futuras investigaciones para mejorar la caracterización de la exposición y disponer de mejores estimaciones de la tasa de absorción específica (SAR), así como de información sobre la frecuencia, modulación, duración y patrón de exposición, con el objetivo de establecer con mayor claridad una posible relación entre dosis, efecto y temperatura.