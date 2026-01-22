Catéteres robóticos miniaturizados permiten un "transporte preciso" de espermatozoides, embriones y fármacos

Archivo - Esperma, semen - UGURHAN/ ISTOCK - Archivo

SAN SEBASTIÁN 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional liderado por CIC nanoGUNE de San Sebastián ha desarrollado catéteres robóticos miniaturizados que permiten un transporte "preciso y mínimamente invasivo" de espermatozoidos, embriones y fármacos.

La líder del grupo de investigación, Mariana Medina-Sánchez, ha explicado en la revista Nature Nanotechnology el desarrollo de estos catéteres robotizados "no invasivos y precisos" que pueden ser utilizados en medicina reproductiva y salud ginecológica.

"La convergencia de la microrrobótica, los nanobiosensores y la inteligencia artificial está transformando los tratamientos de reproducción asistida", ha manifestado la investigadora.

Además, ha destacado que estos microcatéteres magnéticos "autopropulsados y dirigibles para medicina de precisión" se fabrican mediante un "método escalable que incorpora micro o nanopartículas magnéticas programadas para responder a campos magnéticos externos. Esto permite movimientos suaves y controlados".

El equipo ha validado la tecnología en modelos tridimensionales y en modelos animales. Esta tecnología está protegida mediante una solicitud de patente y es parte de los activos de propiedad industrial de nanoGUNE.