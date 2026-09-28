Cataluña recomienda evitar el contacto con murciélagos para prevenir la rabia

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña ha recomendado evitar el contacto con murciélagos para prevenir dicha enfermedad, informa en un comunicado de este lunes en motivo del Día Mundial contra la Rabia.

Un porcentaje "elevado" de los ataques notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica de Catalunya (Xvec) se consideran de riesgo por la posibilidad de contagio de esta enfermedad, ya sea por parte de murciélagos --tanto dentro como fuera de Catalunya-- o por otros animales en países con rabia endémica.

Desde el 1 de enero hasta el 12 de agosto de 2026, se han notificado 198 (54%) agresiones producidas en Catalunya y 170 (46%) asociadas a viajes, unas cifras que, en 2025, fueron de 193 (47%) y 216 (53%), respectivamente.

De los 198 ataques en Catalunya, 56 (28%) han sido de perros y 86 (43%), de murciélagos; durante 2025, 55 (29%) fueron de perros y 70 (36%) de murciélagos.

No se consideran de riesgo las agresiones de animales terrestres autóctonos como perros, gatos y hurones, dado que Catalunya está actualmente libre de rabia endémica terrestre, no habiéndose detectado casos desde 1978, a excepción del caso de un perro importado de un país endémico en 2013.

Los ataques suceden con más frecuencia durante el periodo de verano, durante junio, julio y agosto, con el 12%, el 20% y el 13% del total de mordidas, respectivamente.