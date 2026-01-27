Cataluña.- El ICMAB explorará una protonterapia con nanopartículas de oro contra los tumores cerebrales

Gerard Tobías. - ICMAB

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El investigador del Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) Gerard Tobías explorará una protonterapia que usa nanopartículas de oro para combatir el glioblastoma, uno de los cánceres cerebrales más comunes y agresivos, a través del proyecto 'Grape'.

Para ello, ha recibido una ayuda 'Proof of Concept' (PoC) del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés), informa el ICMAB en un comunicado de este martes.

El investigador ha explicado la finalidad es "optimizar la precisión y la personalización del tratamiento", ya que el oro potencia el efecto de las radioterapias convencionales, y su equipo pretende adaptar nanopartículas desarrolladas previamente por su grupo de investigación para tratar tumores de mal pronóstico.

NANOPARTÍCULAS "MÁS SELECTIVAS"

El objetivo principal es hacer que estas nanopartículas recubiertas de oro sean "más selectivas", de forma que sean incorporadas exclusivamente por las células cancerosas y no por los tejidos sanos, permitiendo comprobar si realmente amplifican la protonterapia en condiciones reales.

"Mejorar el tratamiento de este cáncer sería un paso adelante muy importante tanto para aumentar la tasa de supervivencia como para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que permitiría reducir la dosis administrada y sus efectos secundarios", ha apuntado Tobías.

Pese a que estas nanopartículas se están desarrollando pensando en el glioblastoma, su "gran versatilidad" permitiría adaptarlas también a otros cánceres difíciles de tratar.