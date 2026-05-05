Los 5 catalanes en el crucero con hantavirus están "en buen estado de salud", asegura la Generalitat

Archivo - Un crucero - ALEXEY_SEAFARER/ ISTOCK - Archivo

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, Esteve Fernández, ha explicado este martes que los 5 catalanes a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', donde se ha declarado un brote de hantavirus que ya ha causado 3 muertos, se encuentran "en buen estado de salud".

Fernández ha afirmado que no tienen síntomas, que se encuentran aislados en el crucero haciendo cuarentena y que están "tranquilos", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha apuntado que el grupo de catalanes contactaron con Salud por correo electrónico para pedirles información sobre cómo actuar y ha destacado que la conselleria de Acción Exterior de la Generalitat también está "pendiente" de la situación.

Ha detallado que existe la posibilidad de que el crucero, que se encuentra actualmente en Cabo Verde, puede ir hasta Canarias (destino final en un inicio) para hacer parte de la repatriación de la veintena de europeos en el barco, 14 de ellos españoles.

Fernández ha explicado que el contagio se produce por la inhalación de los polvos de heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y ha hecho un llamamiento a la calma porque asegura que no existe riesgo y que la transmisibilidad es "prácticamente inexistente".