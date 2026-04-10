Un caso de contaminación del agua en Suecia revela que exposición prenatal a PFAS se vincula con riesgo de asma infantil

Archivo - El virus respiratorio sincitial, asma, inhalador- - ISTOCK/ NIKOLA STOJADINOVIC - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El asma puede provocar hospitalizaciones infantiles, ausencias escolares y laborales para los cuidadores, y una menor calidad de vida tanto para los niños como para sus cuidadores. La prevalencia mundial del asma ha aumentado en los últimos cincuenta años.

QUÉ SON LAS PFAS Y POR QUÉ PREOCUPAN

Por su parte, las PFAS (sustancias perfluoroalquiladas) son sustancias químicas sintéticas muy extendidas que afectan al sistema inmunitario y pueden influir en el desarrollo del asma. Estudios epidemiológicos previos sobre PFAS y asma solo investigaron niveles bajos de exposición y arrojaron resultados inconclusos.

Una alta exposición prenatal a PFAS se asocia con una mayor incidencia de asma en la infancia, según expone un trabajo de la Universidad de Lund, en Suecia, publicado por 'PLOS Medicine'.

Debido a la contaminación prolongada de una planta potabilizadora municipal en Ronneby, Suecia, los investigadores pudieron estudiar los efectos de una alta exposición a las PFAS. Así, accedieron a una cohorte abierta, basada en registros, de todos los niños nacidos en el condado de Blekinge entre 2006 y 2013, incluyendo Ronneby.

Posteriormente, vincularon las direcciones maternas durante el período de exposición con los registros de distribución de agua para estimar la exposición prenatal y utilizaron datos de diagnóstico de asma del Registro Nacional de Pacientes para evaluar los resultados individuales del asma y los niveles de exposición prenatal.

Los investigadores hallaron que una exposición prenatal muy alta a PFAS se asoció con una mayor incidencia de asma en la infancia. Se necesitan estudios futuros para comprender mejor las relaciones entre la exposición y la respuesta, y para abordar posibles variables de confusión, como la exposición más allá del período prenatal durante la primera infancia, la exposición a otros contaminantes ambientales o el tabaquismo entre los miembros del hogar.

QUÉ ENCONTRÓ EL ESTUDIO SOBRE EL RIESGO DE ASMA

Según los autores, "la contaminación por PFAS es una fuente importante de alta exposición ambiental a nivel mundial, y la evidencia de Ronneby ofrece información valiosa sobre los posibles efectos en la salud de dicha contaminación en las comunidades afectadas. Estos resultados señalan una consecuencia sustancial y hasta ahora desconocida para la salud pública derivada de la contaminación por PFAS".

"Descubrimos que los niños cuyas madres estuvieron expuestas a niveles muy altos de PFAS durante el embarazo presentaban una incidencia sustancialmente mayor de asma diagnosticada clínicamente. Esta asociación no se observó a niveles de exposición más bajos, lo que podría explicar por qué estudios previos en poblaciones generales han arrojado resultados contradictorios", reseñan los autores.

"Comunidades de todo el mundo se han visto afectadas por la contaminación por PFAS proveniente de espumas formadoras de película acuosa y otras fuentes industriales. Nuestros hallazgos sugieren que una exposición prenatal muy alta puede tener consecuencias duraderas para la salud respiratoria de los niños. Al mismo tiempo, será importante replicar estos resultados en otras poblaciones altamente expuestas", finalizan.