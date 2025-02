Casi la mitad de los pacientes con síndrome de Ménière sufre depresión

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 45,9 por ciento de los pacientes con síndrome de Ménière sufre depresión, según un metaanálisis publicado en 'The Journal of Laringoly and Otology' que ha resaltado la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) con motivo del Día para la Concienciación sobre el síndrome de Ménière, que se conmemora este viernes.

El síndrome de Ménière es una enfermedad con un gran impacto en la calidad de vida por los tres síntomas invalidantes que confluyen en ella: vértigos, hipoacusia y tinnitus. Es el tercer diagnóstico más común en las consultas de otoneurología y tiene una incidencia de 12 a 15 por cada 100.000 habitantes, con un predominio algo mayor entre las mujeres de mediana edad (entre los 40 y 60 años), según datos de la SEORL-CCC.

Por ello, la Sociedad ha recordado la importancia de acudir al otorrinolaringólogo cirujano de cabeza y cuello ante la presencia de síntomas vinculados a este trastorno, como son el vértigo, los acúfenos y la hipoacusia, para que realice un correcto diagnóstico que permita indicar el mejor tratamiento para mejorar su calidad de vida.

Para el diagnóstico de la enfermedad, los expertos han señalado que se requiere la presencia de dos o más episodios de vértigo espontáneo, hipoacusia neurosensorial de frecuencias bajas y medias y síntomas auditivos fluctuantes, como hipoacusia, acúfenos o plenitud ótica.

Con motivo del Día para la Concienciación sobre el síndrome de Ménière, la SEORL-CCC ha organizado una sesión de divulgación este viernes a las 17:00 horas. En ella participarán el presidente de la Comisión de Otoneurología de la SEORL-CCC, Juan Manuel Espinosa Sánchez; el presidente de la Asociación Española de Audiología (AEDA), José Luis Blanco; el vicepresidente de la Asociación Síndrome de Ménière España (ASMES), Jesús Rodríguez Tejada; y la secretaria general de la SEORL-CCC, María del Mar Medina.