Casi la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en Europa vuelve al hospital en menos de un año

Archivo - Cardiopatía isquémica - MOYO STUDIO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda en Europa son readmitidos en el plazo de un año, según un nuevo estudio dirigido por investigadores del Instituto Karolinska (Suecia) y publicado en el 'European Heart Journal'. El riesgo de muerte también sigue siendo alto, especialmente para quienes presentan una función cardíaca gravemente reducida.

DOS DE CADA CUATRO PACIENTES SON READMITIDOS

La insuficiencia cardíaca es una afección común que afecta a más de 64 millones de personas en todo el mundo. El nuevo estudio, realizado por un equipo internacional y coordinado por el Instituto Karolinska de Suecia, analizó datos de más de 10.000 pacientes en 41 países entre 2018 y 2020. Los pacientes se dividieron en dos grupos: aquellos ingresados por insuficiencia cardíaca aguda y aquellos que acudieron a consultas externas programadas por insuficiencia cardíaca crónica.

"El estudio es único porque rastreó tanto la mortalidad como los reingresos hospitalarios, así como las diferentes causas específicas de muerte y hospitalización", apunta el autor principal del estudio, Lars Lund, profesor de cardiología del Departamento de Medicina de Solna, Instituto Karolinska y consultor sénior del Departamento de Cardiología del Hospital Universitario Karolinska.

"También realizamos un análisis detallado de la capacidad de bombeo del corazón, conocida como fracción de eyección, que puede estar reducida, ligeramente reducida o preservada", señala.

Los resultados muestran que el 5,1% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda fallecieron durante su hospitalización. Entre los que sobrevivieron, el riesgo de fallecimiento durante el año siguiente varió considerablemente según la función cardíaca.

MAYOR RIESGO CUANDO EL CORAZÓN BOMBEA MENOS

Los pacientes con fracción de eyección reducida presentaron el mayor riesgo. El 44% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y fracción de eyección reducida reingresaron al menos una vez durante el año posterior a su hospitalización inicial. En cambio, solo el 18% de los pacientes con fracción de eyección preservada tratados ambulatoriamente reingresaron.

"Los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tienen aproximadamente el doble de riesgo de readmisión y el triple de riesgo de muerte en comparación con los tratados de forma ambulatoria", argumenta Lars Lund. "Este tipo de datos detallados son importantes para planificar la atención médica y diseñar futuros estudios clínicos", continúa.

La investigación destaca la necesidad de un seguimiento cuidadoso y una atención personalizada para los pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente aquellos con síntomas agudos y función cardíaca reducida.

El estudio formó parte del programa de investigación de la Sociedad Europea de Cardiología y fue financiado por varias compañías farmacéuticas. Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses relacionado con el estudio.