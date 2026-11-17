MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sector de la Cardiología de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Ramón García Furquet, ha presentado los resultados del estudio realizado para el proyecto '+50 Detectar a tiempo: percepción del riesgo cardiovascular', que muestran que el 47,5 por ciento de mayores de 50 años tiene un diagnóstico o factor de riesgo cardiovascular, lo que contrasta con el hecho de que casi el 80 por ciento considere que tiene buena salud.

En concreto, la investigación, que forma parte de la acción conjunta entre la organización, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC), llevada a cabo a través de más de 2.000 encuestas realizadas a hombres y mujeres de entre 50 y 75 años, expone que el 24,5 por ciento no está preocupado con respecto a su salud cardiovascular y que el 55,3 por ciento cree que podría cuidarse más.

"Hay una brecha existente entre la situación real y la percepción en cuanto al riesgo cardiovascular", una "disonancia" al respecto, ha señalado García Furquet, quien ha añadido que la salud en el ámbito es "uno de los mayores retos de la salud pública en España y en los países del entorno". "A partir de los 50 años, se produce una nueva etapa en la salud cardiovascular", ya que "se incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular y la frecuencia de contacto con el sistema sanitario", ha subrayado.

En este sentido, ha manifestado que "el 9,8 por ciento de la población en cualquier franja de edad sufre una enfermedad cardiovascular", aunque el presidente de la SEC, el doctor Ignacio Fernández Lozano, ha manifestado que en España se parte "de una situación general bastante buena". No obstante, "podemos mejorar mucho", ha asegurado el último.

Para ello, los expertos han destacado la importancia del conocimiento de los factores de riesgo, apartado en el que el trabajo evidencia que el sobrepeso y la obesidad se perciben como tal por el 70,4 por ciento, seguidos de la tensión arterial alta, por el 70,3 por ciento; y el hábito tabáquico, por el 65,7 por ciento.

UN 6,7% NO SABE POR DÓNDE EMPEZAR A CUIDARSE

Además, y sobre una muestra de la que el 39,2 por ciento asegura tener colesterol alto y un 29,9 por ciento, hipertensión arterial, se ahonda en los hábitos de vida saludable. Así, el 27,3 por ciento afirma que se cuida, sin estar preocupado del corazón, y un 24,7 por ciento sostiene que está atento a su salud cardiovascular y toma medidas, mientras que un 41,3 por ciento declara que debería cuidarse, pero no lleva a cabo acciones al respecto. Junto a ello, un 6,7 por ciento se preocupa, pero no sabe por dónde empezar.

El estudio, que también arroja los datos de que un 37,9 por ciento fumaba, pero lo ha dejado, y de que el 93,3 por ciento realiza actividad física, constata que el 46,5 por ciento acude a su médico de cabecera varias veces al año. No obstante, el 44,9 por ciento asegura que raramente o nunca se aborda la salud cardiovascular en sus visitas, y un 44,3 por ciento manifiesta que su médico no le ausculta habitualmente o lo hace raramente.

Con todo, Fernández Lozano, que ha recordado que en el ámbito de la Unión Europea (UE), el objetivo es "reducir la mortalidad cardiovascular en un 25 por ciento", ha afirmado que en España "mucha gente conoce y controla" sobre salud cardiovascular, pero "queda mucho por hacer", y es que el 64,9 por ciento ve improbable sufrir en los próximos años un episodio cardiovascular grave. En cualquier caso, ha destacado la Atención Primaria nacional, que es "mejor" que la de naciones como Alemania.

"En los últimos 20 años, los españoles vivimos cuatro años más", ha celebrado, para agregar, no obstante, que es requerible "concienciar" de que es necesario cuidarse mejor "y controlar los factores de riesgo". "Es un mensaje repetido, pero no llegamos, relativamente", ha sostenido, al tiempo que ha apuntado que la actual es "una oportunidad histórica" gracias "a la inteligencia artificial (IA)".

En este sentido, y tras subrayar que el país cuenta con un gran nivel de digitalización en el apartado sanitario, pero "no muy bien pensado", ha pedido más comunicación y compartición de datos. Además, se ha referido a la estrategia española de salud cardiovascular, que es necesario "poner en marcha", ya que "está esperando presupuestos para algunas cosas".

Por su parte, García Furquet, que ha puesto de relieve el "compromiso" de Fenin con la innovación "tanto en productos y servicios y terapias para diagnóstico y tratamiento", como "con la sociedad en general", ha sostenido que la meta es "mejorar la salud de la población", lo que se traduciría, a su vez, en "mayor sostenibilidad del sistema sanitario".

EL ESTADO DE SALUD DE LAS MUJERES REQUIERE UNA MIRADA ESPECÍFICA

Junto a ello, ha resumido las conclusiones que aporta el estudio, resumidas en que "el riesgo de salud cardiovascular ya forma parte de la vida de las personas" y en que existe conocimiento sobre ello, lo que "no implica actuar". "La salud cardiovascular no se revisa de forma sistemática en consulta", ha sumado, tras lo que ha afirmado que la de las mujeres "requiere una mirada específica por las condiciones particulares de la enfermedad cardiovascular" en ellas.

Frente a la situación dibujada, aboga por "concienciar a la población de la importancia de la detección precoz" y "promover la educación desde etapas tempranas". También es necesario "impulsar una revisión cardiovascular más completa" y "desarrollar herramientas para los profesionales", así como "incorporar la salud cardiovascular de las mujeres en campañas y consultas" y "adecuar las acciones a cada territorio", ha explicado.

Por último, la presidenta de la Organización de Asociaciones de Pacientes de la FEC, Maite San Saturnino, ha mostrado preocupación por cómo se percibe la salud en comparación con la situación que en realidad se ha expuesto. "Seguimos pensando que las enfermedades cardiovasculares les ocurren a los demás", ha señalado, aunque ha animado a preguntarse si los pacientes disponen "de las herramientas necesarias y si cuentan con el acompañamiento adecuado".

En este punto, y una vez destacado el papel de las asociaciones de pacientes al respecto, ha sostenido que "la prevención debe ser una responsabilidad compartida entre las personas, las asociaciones, los profesionales y las Administraciones". Así, las prioridades son educar desde la infancia, facilitar la detección precoz "y acompañar a las personas para que puedan participar activamente en las decisiones sobre su salud", ha finalizado.