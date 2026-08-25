Casi la mitad de los hogares no mantiene una temperatura adecuada, según un estudio

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MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi uno de cada dos españoles asegura que no consigue mantener una temperatura adecuada en su hogar de forma habitual, según el IV Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

En concreto, el 46,4% de los españoles declara no disfrutar de una temperatura adecuada de forma habitual. De ellos, el 27,6% afirma que su vivienda solo alcanza una temperatura confortable en momentos puntuales, el 14% señala que rara vez sucede y el 4,8% asegura que nunca consigue mantener una temperatura adecuada. Únicamente, un 9,5% de los españoles afirma que su casa mantiene una temperatura adecuada siempre.

"Las olas de calor que estamos viviendo evidencian que la eficiencia energética ya no es solo una cuestión de sostenibilidad o ahorro económico. Es también una cuestión de bienestar, salud y adaptación al cambio climático. Adaptar nuestras viviendas para que sean capaces de mantener temperaturas estables será cada vez más importante para proteger a las familias y reducir su vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos extremos", afirma la directora de Rehabilitación en UCI, Laura Visier.

Las diferencias climáticas y las características del parque edificado hacen que la percepción del confort térmico varíe entre comunidades autónomas. Según el informe de UCI, las comunidades con mayor proporción de hogares que no disfrutan de confort térmico habitual se concentran, en buena medida, en zonas especialmente expuestas a altas temperaturas.

Así, la Región de Murcia registra el porcentaje más elevado, con un 57% de hogares que declara no mantener una temperatura adecuada de forma habitual, seguida de Andalucía y Extremadura, con un 55%; y Baleares, con un 51%. En el extremo contrario, Castilla y León, Aragón y Cantabria son las comunidades con mayor percepción de confort térmico habitual.

Los resultados muestran cómo el aumento de las temperaturas está cambiando la forma en la que los ciudadanos perciben la calidad de sus viviendas. Si tradicionalmente la eficiencia energética se asociaba a proteger el hogar del frío durante el invierno, hoy la capacidad de mantener el calor fuera de casa durante los meses más cálidos se consolida como una cuestión determinante de habitabilidad, salud y resiliencia urbana, añade el estudio.

Por otro lado, el estudio subraya que la posibilidad de mantener una temperatura adecuada en la vivienda también está condicionada por la situación económica de los hogares. Según el Observatorio de UCI, entre quienes no consiguen ahorrar a final de mes es significativamente mayor el porcentaje de personas que solo logran mantener una temperatura confortable en casa de forma puntual, rara vez o nunca.

En concreto, el 30% de los hogares que no ahorran a final de mes afirma que su vivienda solo alcanza una temperatura adecuada en momentos puntuales, el 21% señala que rara vez lo consigue y el 10% asegura que nunca mantiene una temperatura confortable. Entre quienes sí logran ahorrar, estos porcentajes descienden hasta el 27%, el 13% y el 4%, respectivamente, datos que ponen de manifiesto la dimensión social de la eficiencia del parque edificado.

En este sentido, las viviendas con peor comportamiento térmico obligan a los hogares a realizar un mayor esfuerzo económico para mantener unas condiciones adecuadas de confort, una situación que se intensifica durante los episodios de calor o frío intenso.

EL 87,3% DE LOS ESPAÑOLES INVERTIRÍA EN REFORMAS

Por ello, los autores del estudio instan a rehabilitación energética como una de las principales herramientas para mejorar el confort térmico de las viviendas y reducir el consumo energético. Actuaciones como la mejora del aislamiento térmico, la sustitución de ventanas, la intervención en fachadas y cubiertas, la incorporación de sistemas de protección solar o la renovación de los equipos de climatización pueden contribuir a mantener temperaturas interiores más estables durante todo el año.

El estudio refleja que el 87,3% de los españoles invertiría en reformas para mejorar la eficiencia energética de su vivienda, con un importe medio previsto de 12.258 euros, un 6% más que en 2025. Entre los principales motivos para reformar destacan el ahorro en la factura energética, mencionado por el 77% de los encuestados, y la mejora del confort térmico, señalada por el 70%. Las actuaciones más demandadas son la instalación de ventanas aislantes, considerada necesaria por el 61%, y la mejora del aislamiento térmico, indicada por el 60%.

"Cada episodio de calor extremo nos recuerda que una vivienda preparada es la mejor aliada. Rehabilitar no solo permite reducir el gasto energético o revalorizar el inmueble, significa mejorar la calidad de vida de las personas y adaptar el parque edificado a los desafíos climáticos de las próximas décadas. El reto está en facilitar que los hogares y las comunidades de propietarios puedan acometer estas actuaciones", añade Visier.