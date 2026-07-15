Archivo - Casi la mitad de españoles con problemas de Salud Mental se sienten solos, según un estudio de fundaciones ONCE y AXA - RISKA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fundaciones ONCE y AXA han llevado a cabo un estudio que ha constado que el 49,1 por ciento de los españoles con problemas de Salud Mental se sienten solos, investigación que han presentado este miércoles y que se ha elaborado en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES).

Este trabajo, que ha analizado la prevalencia y evolución del aislamiento involuntario y de los problemas mentales, muestra que estos dos fenómenos están muy relacionados. Así, mientras el primero se mantiene estable desde 2024, aunque con matices, el segundo ha aumentado en casi seis puntos en los últimos dos años.

De este modo, recoge que la prevalencia de la soledad no deseada es casi cinco veces superior entre las personas que tienen problemas de Salud Mental que entre las que no los padecen (11%). Además, señala que el 32,4 por ciento de la población sufre aislamiento involuntario o trastornos relacionados con la Salud Mental y que un 11,8 por ciento de la ciudadanía convive con los dos problemas a la vez.

Añadido a ello, el estudio 'Estudio sobre soledad no deseada y Salud Mental 2026' ha expuesto que el 20,2 por ciento sufre soledad no deseada, cifra similar a la de 2024 (20%), que la soledad crónica ha pasado del 13,5 al 15,6 por ciento y que el 24 por ciento dice tener problemas de Salud Mental (18,3% hace dos años).

Estos datos han sido pormenorizados en un acto que ha contado con la participación de la comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Belén González; el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán; la gerente de la Fundación AXA, María José Ballestero; y el miembro del equipo del estudio de investigación, Daniel Ferreras.

BAJA LA SOLEDAD NO DESEADA ENTRE LOS JÓVENES

Elaborado por la consultora Fresno mediante encuestas telefónicas a 4.100 personas de 18 o más años de toda España entre marzo y abril, este análisis evidencia que el aislamiento involuntario ha disminuido en los hombres (del 18% al 16,6%) y aumentado entre las mujeres (del 21,8% al 23,2%). Junto a ello, ofrece que la soledad no deseada ha bajado del 34,6 al 21,2 por ciento en personas de 18 a 34 años, y que ha subido del 20,8 al 25,7 por ciento en ciudadanos de 35 a 44 años.

Por su parte, el porcentaje de población con problemas de Salud Mental -bajo diagnóstico o no- ha pasado del 18,3 al 24 por ciento en los últimos dos años y estos trastornos están notablemente más extendidos entre mujeres (30,1%) que entre hombres (17%). Además, la prevalencia es inversamente proporcional a la edad, incrementándose especialmente en la juventud, con cifras superiores al 30 por ciento.

También, esta es mayor entre las personas con un nivel educativo más alto y entre quienes tienen problemas para llegar a fin de mes, que sufren este tipo de trastornos el doble que los que viven de forma más holgada. Esta prevalencia de problemas de Salud Mental es, a su vez, muy superior entre las personas con discapacidad.

RELACIÓN BIDIRECCIONAL

Así, una vez analizados los dos apartados, este trabajo concluye que la asociación entre ellos es bidireccional y también cíclica, por lo que los autores consideran que la soledad puede precipitar o exacerbar los síntomas de Salud Mental, mientras que los problemas de este último aspecto pueden intensificar los sentimientos de soledad a través del aislamiento social, el estigma o el deterioro de la cognición social.

Al respecto, han descrito que el 73,1 por ciento de la ciudadanía está de acuerdo en que existe esta vinculación. Sin embargo, han declarado que todavía persisten estigmas, pues la principal barrera para buscar apoyo cuando se siente soledad o malestar emocional es la vergüenza o el miedo a ser juzgado.

Tras exponer que la discriminación está claramente relacionada con la soledad y la Salud Mental, esta investigación recoge una serie de recomendaciones para mejorar tanto la soledad no deseada como la Salud Mental de la población, agrupadas en políticas públicas y sistemas de atención, comunidad e interacción social y prevención.