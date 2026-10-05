Archivo - Casi dos de cada tres muertes atribuibles al alcohol en España son prematuras, según un estudio del ISCIII - NITO100/ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha llevado a cabo un estudio a través de que ha actualizado las estimaciones sobre la mortalidad atribuible al alcohol en España, informe que muestra que un 64,9 por ciento de los fallecimientos se consideran prematuros, al producirse antes de los 75 años.

El trabajo, que aborda el periodo de tiempo comprendido entre los años 2001 y 2021, expone que en esas dos décadas se produjeron 300.000 muertes atribuibles al alcohol -con 13.887 registradas en el último curso evaluado- en la población de 15 o más años. De esta forma lo han corroborado las autoras, que también forman parte del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid (IdISSC).

Así, con financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) -dependiente del Ministerio de Sanidad-, y liderada por Marta Donat, Julieta Politi, Paule González-Recio, Gregorio Barrio y María José Belza, la investigación también evidencia que el 78,3 por ciento de los decesos correspondieron a hombres, cuyo riesgo de mortalidad atribuible a alcohol es cuatro veces mayor que en las mujeres.

LA TASA ESTANDARIZADA POR EDAD DE MORTALIDAD DESCENDIÓ MÁS DE UN TERCIO

"La tasa estandarizada por edad de mortalidad atribuible a alcohol descendió un 34,7 por ciento entre 2001-2004 y 2021", han señalado las autoras, quienes han añadido que "pese a esta disminución, la carga continúa siendo alta, lo que pone de manifiesto la importancia de mantener las estrategias de prevención y reducción de los daños relacionados con el consumo de alcohol". En este sentido, se recoge que el alcohol, en 2021, contribuyó al 3,3 por ciento de todas las muertes en la población de 15 y más años, proporción que alcanzó el 9,7 por ciento entre las personas de 35 a 54 años.

Además, el estudio expone que las principales causas de muerte estudiadas fueron el cáncer (5.805 fallecimientos), las patologías digestivas (5.303) y las causas externas (2.605). "El impacto va mucho más allá de las enfermedades hepáticas, con una importante contribución a las muertes por otras patologías", han explicado las investigadoras, quienes han insistido en que "teniendo en cuenta el peso de las muertes prematuras y que las estimaciones realizadas son bastante conservadoras, el consumo de alcohol sigue representando una carga importante de enfermedad y muerte en España".

"La mayor parte de las muertes atribuibles a alcohol, sobre todo entre los hombres, se relacionan con el consumo excesivo, y aún persisten desigualdades territoriales", han proseguido, para agregar que "estos resultados ponen de manifiesto la importancia de mantener y reforzar las estrategias preventivas, especialmente en los territorios donde el riesgo es mayor y donde los descensos observados han sido más lentos".