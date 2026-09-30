Casi el 90% de los españoles quiere dejar las gafas, pero menos del 24% se plantea la corrección visual con láser

Archivo - Primer plano. Paciente y cirujano en quirófano durante una cirugía o diagnóstico oftalmológico. Ojo abierto - VLADISLAV STEPANOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 88 por ciento de los españoles quiere prescindir por completo de gafas y lentes de contacto, pero solo el 24 por ciento se muestra abierto a someterse a un procedimiento con láser, según los resultados en España de The Future of Refractive Surgery, un estudio global de consumidores presentado por STAAR Surgical.

Asimismo, de los 1.000 adultos españoles encuestados en marzo de 2026, el 48 por ciento no se plantea recurrir a la corrección visual con láser y el 28 por ciento que permanece indeciso.

Además, seis de cada diez encuestados (60%) preferirían un procedimiento reversible, una característica que puede aportar tranquilidad y mantener abiertas otras opciones de corrección visual en el futuro. En este aspecto, España registra un porcentaje superior al de Alemania (54%) y Reino Unido e Irlanda (40%).

"Los consumidores españoles muestran un gran interés por depender menos de las gafas y las lentes de contacto. Directamente, nos han dicho que quieren dejar de usarlas. Lo que no tienen es una idea clara de qué otras opciones existen más allá de la cirugía láser. Se trata de una falta de información, no de una falta de demanda", afirma el doctor Antonio Cano Ortiz, oftalmólogo en Córdoba, España.

Solo el 28 por ciento de los españoles afirma haber oído hablar de las lentes implantables cuando se les pregunta directamente por esta alternativa, mientras que únicamente el 27 por ciento las menciona de forma espontánea entre los procedimientos de corrección visual que conoce.

La falta de información aparece, además, como uno de los factores que condicionan la decisión de los consumidores: el 52 por ciento señala no disponer de suficiente información sobre las opciones existentes como una de las barreras a la hora de someterse a un procedimiento de corrección visual.

"Este estudio confirma lo que escuchamos tanto de los consumidores como de los profesionales de la salud visual en toda España: los pacientes están preparados para dejar atrás las gafas y las lentillas, y la principal barrera es la falta de información sobre los distintos procedimientos", señala Alicia Ranz Sánchez, directora de STAAR Surgical Iberia.

EL COSTE, EL MIEDO Y LA SEGURIDAD CONDICIONAN LA DECISIÓN

El conocimiento no es la única barrera identificada por el estudio. El coste es el principal factor que frena a los españoles a la hora de someterse a un procedimiento de corrección visual (72%), seguido del miedo a someterse al tratamiento o la cirugía (68%).

Las preocupaciones relacionadas con la seguridad y las posibles complicaciones, así como la incertidumbre sobre los resultados a largo plazo, son señaladas por el 65 por ciento de los encuestados en ambos casos. A estas preocupaciones se suma la falta de información sobre las opciones disponibles, mencionada por el 52 por ciento de los encuestados.

ESPAÑA DESTACA POR SU INTERÉS EN DEJAR ATRÁS GAFAS Y LENTILLAS

Los resultados españoles se enmarcan en una tendencia que también se observa en otros mercados europeos, aunque con diferentes niveles de intensidad. España registra el mayor porcentaje de consumidores que desearían prescindir de gafas y lentillas entre los mercados europeos estudiados, con un 88 por ciento, frente al 71 por ciento de Alemania y el 52 por ciento de Reino Unido e Irlanda.

También presenta el porcentaje más elevado de conocimiento espontáneo de las lentes implantables entre los tres mercados europeos analizados, aunque continúa siendo reducido: un 27 por ciento en España, frente al 20 por ciento de Reino Unido e Irlanda y el 19 por ciento de Alemania.