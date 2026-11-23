Archivo - Adolescente vapeando - ALEKSANDRYU/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 (EUROPA PRESS)

Los adolescentes cuyos padres, cuidadores u otros adultos en el hogar consumen tabaco o cigarrillos electrónicos tienen una probabilidad considerablemente mayor de consumir tabaco, alcohol, marihuana y otras sustancias, y de dar positivo en las pruebas de detección de consumo de sustancias de alto riesgo.

Así lo afirman investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP) de Estados Unidos. Según su trabajo, las tasas fueron más altas cuando tanto el padre como otro adulto en el hogar consumían estos productos. Los hallazgos se publican en la revista 'Pediatrics'.

Diversos estudios previos confirmaron que el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos por parte de los padres es un fuerte predictor del consumo en la adolescencia. Sin embargo, se desconocía si el consumo de tabaco o cigarrillos electrónicos entre padres y cuidadores se asociaba con un mayor consumo de sustancias en la adolescencia. Comprender la relación entre el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos en el hogar y el consumo de sustancias en la adolescencia podría ayudar a abordar los riesgos relacionados con el consumo de tabaco, alcohol, marihuana y otras sustancias en este grupo de edad.

Para ayudar a subsanar esta falta de conocimiento, los investigadores vincularon dos fuentes de información ya recopiladas en la historia clínica electrónica (HCE) durante las visitas rutinarias en la red de atención del CHOP entre enero de 2025 y mayo de 2026: las respuestas de los padres y cuidadores a las preguntas de detección del tabaquismo de un programa automatizado de tratamiento del tabaquismo, y las propias respuestas de los adolescentes a un cuestionario de salud confidencial.

En lugar de centrarse únicamente en el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos, los investigadores exploraron si los adolescentes eran más propensos a consumir otras sustancias y a desarrollar patrones de consumo de alto riesgo, según lo medido por una herramienta de detección validada para adolescentes.

"Este estudio demuestra que el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos en el hogar no es solo un problema de salud de los padres. Es un factor de riesgo para el consumo de sustancias en adolescentes sobre el que los médicos pediátricos pueden actuar", apunta el autor principal del estudio, Brian Jenssen, profesor asociado de Pediatría en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, pediatra de atención primaria y director médico de Atención Basada en el Valor para la Red de Atención de CHOP, y director asociado de Impacto Clínico en Clinical Futures en CHOP.

El estudio analizó datos de 60.069 adolescentes y descubrió que casi 1 de cada 4 adolescentes (23,5%) consumía productos de tabaco o nicotina cuando tanto el padre o tutor presente en la visita como otro adulto en el hogar consumían tabaco o cigarrillos electrónicos, en comparación con el 13,5% cuando solo el padre o tutor los consumía, el 11,8% cuando solo otro adulto en el hogar los consumía y el 2% cuando nadie en el hogar los consumía.

Se observaron patrones similares con el alcohol, la marihuana y otras sustancias. Tras ajustar por edad, sexo, seguro médico y oportunidades en el vecindario, los adolescentes que vivían en hogares donde tanto uno de los padres como otro adulto consumían tabaco o cigarrillos electrónicos tenían casi 15 veces más probabilidades de dar positivo en la prueba de detección de consumo de sustancias de alto riesgo que los adolescentes que vivían en hogares donde no se consumían.

El vapeo por parte de los padres no representó una alternativa de menor riesgo para los adolescentes: en los hogares donde solo el padre o tutor consumía nicotina, los adolescentes con un progenitor que vapeaba exclusivamente tenían 5,6 veces más probabilidades de consumir tabaco o nicotina, en comparación con 2,6 veces más probabilidades entre aquellos cuyos padres solo fumaban, frente a los hogares donde no se consumía ninguna sustancia. Este patrón se mantuvo para la mayoría de las sustancias.

Dado que el estudio recopiló datos en un único momento, no puede establecer que el consumo de tabaco o cigarrillos electrónicos en el hogar cause el consumo de sustancias en adolescentes; factores familiares, sociales y ambientales compartidos también pueden influir. Sin embargo, el patrón consistente observado en todas las sustancias sugiere que el consumo en el hogar constituye una señal de riesgo práctica para los pediatras.

El sistema de detección integrado en la historia clínica electrónica que generó estos datos se utiliza actualmente en todo CHOP, incluyendo las 31 clínicas de la Red de Atención de CHOP, múltiples centros de subespecialidades y ambos servicios de urgencias. Un resultado positivo en la prueba de detección de tabaquismo de un padre o madre puede activar el apoyo para dejar de fumar y alertar a los médicos para que proporcionen prevención específica del consumo de sustancias al adolescente, abordando así el riesgo en dos generaciones en una sola consulta.

"Cada vez que un padre o una madre acude a la revisión médica de su hijo, tenemos la oportunidad de proteger no solo a un paciente, sino a toda la familia", apunta Jenssen. "Este estudio demuestra que podemos utilizar los datos que ya tenemos para lograr precisamente eso".